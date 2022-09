México es uno de los destinos preferidos para los colombianos, tanto para viajar de turismo como para vivir, trabajar o estudiar. Tenga en cuenta que, para cada caso, el trámite y las condiciones de estadía son diferentes.



(Lea aquí: Visas para turistas a Estados Unidos: resuelva las dudas más frecuentes)



El más sencillo es para quienes van de turismo, es decir, para una estancia menor a 180 días. En este caso, los colombianos no necesitan una visa, pero sí tres requisitos claves.



(Vea también: ¿Piensa migrar? Estas son las ciudades más económicas para vivir en Europa)

El primero de ellos es tener un pasaporte válido y vigente.



(Lea más: ¿Le gustaría vivir en España? Esta nueva reforma facilita trámites a extranjeros)



El segundo es tener un documento llamado Forma Migratoria Múltiple (FMM), un papel requerido por las autoridades mexicanas que, incluso, puede solicitarse de forma virtual. Para más información sobre este documento haga clic aquí. Este documento le permitirá autorizar la entrada para una estancia menor a 180 días.



El tercer requisito es contar con los medios para comprobar y acreditar el motivo del viaje (hoteles, tiquetes, itinerarios, etc.).



¿Qué es la FMM para México?

​

Según la página ‘Visas México’, la FMM es una suerte de ‘Tarjeta de Turista’ que les permite a los colombianos entrar y permanecer en México “siempre y cuando no vayan a realizar ningún tipo de trabajo remunerado” en ese país.



“Es muy importante que los ciudadanos colombianos que viajen a México resguarden su Tarjeta de Turista puesto que los funcionarios migratorios que comprueban la documentación solicitarán la FMM al salir del país”, acota esa página.



Para solicitar este documento en línea, su pasaporte debe tener una vigencia no menor a seis meses, tener tiquetes aéreos de ida y vuelta, y una tarjeta de crédito para efectuar el pago de papel. Tenga en cuenta que la FMM o tarjeta de turista se lo entregan en un plazo de 24 a 48 horas.

Facebook Twitter Linkedin

Foto tomada en Uxmal en Yucatán (México). Vista de la pirámide maya principal. Foto: iStock

Estudio, negocios o traslado

​

Por el contrario, si usted planea quedarse a vivir en México, tenga en cuenta que para este caso los colombianos sí necesitan visa y un trámite especial.



Para este caso, usted deberá acercarse a la Embajada de México en Colombia, cuya sede está ubicada en la Calle 113 # 7-21, en Bogotá.



Tenga en cuenta cuáles son los tipos de visas para saber a cuál aplica usted:



- Visa de visitante: comprende la de negocios

- Visa de trabajo

- Visa de residencia temporal

- Visa de residencia permanente



Para la residencia temporal usted debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:

​

- Ser estudiante.

- Tener una oferta de empleo.

- Unidad familiar (matrimonio mexicano o matrimonio con un extranjero con visa o tarjeta de residente temporal).

- Solvencia económica.

- Ser un inversionista.

- Tener una invitación de una empresa u organización mexicana.

- Bienes o inmuebles en territorio mexicano.

- Vacaciones o trabajo.



Para la residencia permanente usted debe cumplir con alguno de estos requisitos:



- Unidad familiar (vínculo con mexicano o vínculo con extranjero que tenga tarjeta de residente permanente).

- Ser pensionado.



Ahora bien, si cumple con estos requisitos, usted debe programar su cita para solicitar una de las visas a través de las páginas oficiales del gobierno mexicano.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO