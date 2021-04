Presidente de México recibe vacuna contra el covid-19 en público

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este martes la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 en un acto público que busca convencer a los adultos mayores del país reacios a inmunizarse.

"No duele y además ayuda mucho, nos protege a todos", afirmó el mandatario de 67 años, segundos después de haber sido inoculado ante los periodistas presentes en su habitual conferencia matinal.



"Hago de nuevo un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos, no hay ningún riesgo", agregó López Obrador, quien recibió el fármaco producido por el laboratorio británico-sueco AstraZeneca.



La encargada de inyectar al mandatario fue la teniente enfermera militar mexicana Melina Vega, quien le preguntó previamente si había presentado fiebre, algún síntoma de covid-19 o si se había realizado alguna transfusión sanguínea en los últimos tres meses, a lo que López Obrador respondió que no.

El líder izquierdista recibió la inyección con gesto sonriente y sereno y se dio tiempo para bromear, comentando que estaba "muy tranquilo, con la cabeza fría y el corazón caliente".



Tras inocularlo, Vega entregó a López Obrador una cartilla en la que quedó registrada la aplicación de la primera dosis y este le respondió agradeciéndole y halagándola por tener "manos muy suaves".



"Me la colocaron en el mismo brazo donde tengo todavía la marca de cuando estábamos niños que nos vacunaban", comentó el presidente mostrando su brazo a las cámaras.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Presidencia de México. Efe

López Obrador aceptó vacunarse públicamente para convencer a aquellos adultos mayores de 60 años reacios a recibir el medicamento, temerosos de posibles efectos adversos.



El mandatario informó el lunes que habitantes de 13 municipios mexicanos, algunos de ellos de extracción indígena, han rechazado recibir la vacuna tras debatir el asunto en asambleas populares.



López Obrador detalló que en un mes recibirá la segunda dosis, pero que ya no lo hará en público, y que se disponía a descansar unos 30 minutos, como ordenó la enfermera, a la espera de eventuales reacciones.



"Mañana (miércoles) les informo, ahora estoy muy bien", concluyó. México, que empezó la vacunación el 24 de diciembre pasado, ha aplicado 14,57 millones de dosis, según datos oficiales al 19 de abril. El país, de 126 millones de habitantes, es el tercero más golpeado del mundo por el covid-19, con 212.466 fallecimientos.



AFP

