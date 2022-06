En los últimos años las autoridades mexicanas han decomisado cientos de chalecos antibalas y equipo militar que son comercializados a bajo precio por redes sociales y plataformas digitales.



Lo más preocupante es que se han encontrado que muchos de estos equipos pertenecen a las Fuerzas Armadas del país, sobre todo a la Marina. Algunos chalecos son vendidos hasta en 500 pesos mexicanos, es decir, unos 100 mil pesos colombianos.



Debido al bajo precio de los elementos, las ventas se realizan cada vez de forma más fácil. Las autoridades están inquietas ante el aumento descontrolado de chalecos antibalas en el país.



Rafael Ojeda Durá, el secretario de Marina mexicano, anunció en las últimas horas que ya iniciaron una investigación a gran escala sobre la demanda de estas armas.



"Por el lado de la Secretaría de la Marina sí se ha detectado ese tipo de ventas de equipos militares cascos, chalecos, armas a través de plataformas electrónicas y de una u otra manera estamos viendo a través de la inteligencia naval de donde vienen estas plataformas porque muchas veces están ocultas”, explicó Ojeda sobre por qué no han desarmado las páginas de compra y venta de armas.



A su vez, el secretario explicó que los casos de robos directamente en la institución ya han sido encontrados. También anunció que todos los trabajadores que fueron descubiertos vendiendo uniformes, armas y chalecos antibalas ya fueron destituidos.



"Nos ha pasado dentro de la institución, hemos detectado elementos que sacan, sobre todo, uniformes y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja porque meterlos a la cárcel es muy difícil, pero de la institución se van, si quieren delinquir que lo hagan afuera", afirmó el secretario de Marina.



Los chalecos antibalas

Este tipo de artefacto debe ser manufacturado con debida precaución y cuidado. Los chalecos se vencen fácilmente y algunos son de muy mala calidad, por lo que no resisten ningún tipo de balas.



Las autoridades quieren crear conciencia entre la población e incluso a los grupos criminales de no comprar chalecos a bajo precio.

Según el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, los estados en los que más se han decomisado chalecos antibalas han sido Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.



"Estos chalecos deben tener especificaciones muy características para que puedan salvaguardar la vida del personal, lo que hemos encontrado no corresponde a esas características o placas que ya están caducas o el material con que está hecho esta placa tiene su tiempo de caducidad al llegar a ese tiempo es vulnerable la persona que las usa porque no tiene el material la resistencia suficiente para detener un impacto” indicó Sandoval.



De acuerdo con lo dicho por la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, desde el 1 de diciembre del 2018 a la fecha se han decomisado 4 mil 87 chalecos antibalas en México.

