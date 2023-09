El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, insistió este jueves en que el Ejército "entregó toda la información" sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tras su reunión con los padres, quienes lo acusaron de proteger a las Fuerzas Armadas.



(Lea aquí: ¡Indignante!: policía arrastra en su moto a un perrito por las calles en México)



"Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información", afirmó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen tras su encuentro del miércoles con las familias de los jóvenes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, en el que los padres le exigieron que deje de encubrir al Ejército porque, según ellos, faltan documentos sobre el caso.

Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información FACEBOOK

TWITTER

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó a la salida de la reunión que "el presidente ha protegido mucho al Ejército desde hace tiempo".



Pero López Obrador defendió el actuar de las Fuerzas Armadas, aunque prometió una revisión.



“Ellos sostienen eso, pero la Defensa sostiene que ya entregó toda la información, y lo que estoy planteando desde ayer es una revisión de todo para que no quede ninguna duda y se pueda decir: ya entregamos toda la información, eso es lo que se tenía. O, en efecto, faltaba entregar otra información, o ya no hay más”, dijo. La reunión ocurrió en vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla con su promesa de aclarar el caso durante su mandato, que termina el 1 de octubre de 2024.

Facebook Twitter Linkedin

En septiembre 26 de 2020 hubo protestas en Ciudad de México por los seis años de la desaparición de 43 estudiantes. (Foto de archivo) Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP

“Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer, y me falta un año y estoy trabajando en esto, y por eso quería también la reunión ayer con ellos, para informarles, y quiero entregarles el lunes a cada uno, cada madre y cada padre, un expediente”, remarcó.



El mandatario prometió que la Secretaría de Gobernación entregará el lunes "un acopio" de lo que se ha entregado "para no seguir ahondando diferencias" con los padres y "para que no haya desinformación".



Argumentó que “esto no es nada más un asunto social, profundamente humanitario", sino que sus "adversarios" han usado el tema para "dañar" a su Gobierno.



“No queremos que estos falsarios, pseudodefensores de derechos humanos, estén utilizando este lamentable asunto para afectar al Gobierno y en especial al Ejército", mencionó.



La Comisión de la Verdad del Gobierno concluyó el año pasado que el hecho fue un "crimen de Estado" en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas. En este contexto, López Obrador defendió los resultados al señalar que hay decenas de militares detenidos, incluyendo dos generales.



EFE