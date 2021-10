Las razones de México para retirar las sopas instantáneas

Un total de 129.937 empaques de sopas instantáneas de nueve marcas fueron retiradas del mercado mexicano de acuerdo con decisión de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debido a su publicidad engañosa.



Durante la mañana del martes, el director de la Profeco, Ricardo Sheffield, dijo que la retirada de estos productos en el mercado se debió a que no cumplen con lo que dicen en los respectivos empaques. “Besando a un pollo uno obtiene más pollo que con esas sopas”, indicó el funcionario a manera de advertencia y burla.



Las sopas instantáneas son productos muy populares entre los mexicanos por su bajo costo y fácil acceso.



La decisión se llevó a cabo después realizar un estudio donde se analizaron 33 sopas instantáneas: de acuerdo a las instrucciones de preparación indicadas “en la etiqueta, contenidas en vasito, tazón o sobre, así como sopas de pasta de preparación rápida en diferentes presentaciones”, señaló el informe del ente gubernamental.



La original sopa de ramen. Foto: MAG



Una de las marcas más afectadas fue la Maruchan ramen, ya que en el empaque dice que tiene verduras y en realidad tienen zanahorias deshidratadas del tamaño de una uña, de acuerdo con lo notificado por Sheffield Padilla. De igual forma fue notificada sopas Knorr, que también buscaba esconder el valor calórico y la cantidad de azúcar suministrada en el empaque.



En el informe de la Procuraduría también se advierte que calentar en un horno Microondas el vaso donde están las sopas instantáneas desprende químicos por efecto del calor y eso tampoco es saludable.



Profeco dividió los productos en cuatro categorías: sopas en vasito o tazón; sopas en vasito o tazón con queso o sabor a queso, con tomate o carne; sopas de fideos, y sopas tipo ramen o fideos orientales.

“Los productos señalados son sujetos a actos administrativos y por las infracciones a la Ley que en su caso corresponda”, afirmó la dependencia de aquellos productos que marcó con el sello “No cumplen”.



Las sopas instantáneas en vasito o tazón que serán inicialmente retiradas del mercado son: J-Basket, de Corea; Nongshim, de Estados Unidos, y Udon, de Corea. También fueron afectadas las que tenían en sus etiquetas con sabor a queso, con tomate o carne son: Knorr Pasta Lista (fusilli con salsa sabor a queso y un toque de hierbas), de Alemania, y Kraft (macaroni & cheese), de Estados Unidos. La única sopa de fideos que no cumple con las regulaciones de la Profeco es la mexicana Selecto Brand.



Sobre las sopas tipo ramen o fideos orientales, serán retiradas del mercado mexicano Buldak Cheese, de Corea del Sur; Chikara Udon, de Estados Unidos; dos tipos de Myojo, de Estados Unidos y Japón, y dos tipos de Sapporo, de Estados Unidos.



El fin de semana pasado, los internautas compartieron memes en redes sociales expresando su inconformidad por este hecho y señalaron que, más bien, deberían retirar del mercado otros productos nocivos para la salud como los cigarros y el alcohol.



De acuerdo con la Asociación Mundial de Noodles Instantáneos (Wina, por sus siglas en inglés), México ocupa el lugar número 15 a nivel internacional en la demanda de sopas instantáneas y es el segundo país en Latinoamérica que más las consume, después de Brasil.



