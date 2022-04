En el Carnaval anual de Tiripetio 2022, en Morelia, Michoacán, México, ocurrió una situación que dejó en pánico a varios de los presentes que observaban los tradicionales jaripeos, una forma de montar toros hasta domarlos.El hecho ocurrió en la Plaza Monumental cuando un toro logró derribar las vallas de seguridad que protegían al público y pasó encima de uno de los jinetes.

Varios de los asistentes captaron el suceso en videos que, posteriormente, fueron subidos a las redes sociales.



En los metrajes se puede apreciar como el toro se lanzó contra las vallas metálicas del lugar, las cuales terminaron por ceder. De esta forma, el animal logró embestir a varios de los asistentes.



⚠️IMAGENES FUERTES⚠️



Un jinete fue aplastado por un toro durante el jaripeo que se realizó en la Plaza de Toros Monumental de #Morelia, #Michoacán, el joven resultó con lesiones de gravedad y fue atendido por paramédicos que lo llevaron a un hospital. pic.twitter.com/xr1wscfJkV — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) April 25, 2022

Para controlar la situación, algunos jinetes cogieron al animal, pero, en su desesperado intento, uno de los hombres se cayó y el toro le pasó repetidas veces encima. Según se vio en las imágenes, sus compañeros lo ayudaron y lo alejaron del bovino.



Después de unos minutos de caos y pánico, atraparon al toro con cuerdas y lo alejaron de la zona de los espectadores.

No tenían permisos del ayuntamiento

El Carnaval de Tiripetio, presuntamente no contaba con los permisos del ayuntamiento de Morelia. Al no tener todos los requisitos al día, en el evento no habían elementos de protección civil y seguridad ciudadana.



Por fortuna, el comisionado municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia informó que solo resultó una persona herida, pero no fue de gravedad.



Por su parte, la Protección Civil indicó que de haber contado con la autorización del ayuntamiento, esta situación no hubiera ocurrido ya que tendrían los protocolos necesarios para preservar la seguridad e integridad de los asistentes.

