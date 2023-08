Un caso que sorprendió a muchos se presentó el pasado 2 de agosto en México. Un hombre, llamado Francisco, recibió dos balazos en la cabeza; sin embargo, las balas no penetraron el cráneo sino que solo le ocasionaron lesiones leves.

El hecho ocurrió en la zona residencial Gustavo A. Madero, en Ciudad de México. Según indicaron medios locales, el hombre se encontraba en la calle mientras otro sujeto llegó y lo atacó con arma de fuego. Pero, en las imágenes compartidas se puede ver que los disparos solo le provocaron dos heridas superficiales.



Tras el ataque, Francisco buscó elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no solo le prestaron ayuda sino que dieron con el presunto responsable de la agresión, según informó El Heraldo de México.



La razón por la que el incidente no pasó a mayores sería que las balas estaban húmedas y la pólvora del arma, vieja, por lo que los proyectiles no tuvieron la suficiente fuerza para perforar el cráneo de la víctima, según la versión que se ha dado a conocer.



Otro factor que habría permitido que la integridad del hombre no se viera afectada serían las características del arma, cuyo cañón era corto y correspondía a un calibre pequeño, lo que permitió que las balas prácticamente le ‘rebotaran’.

Así esperaba Francisco, aparentemente tranquilo, una ambulancia; y el arma con el que lo atacaron.

