Seis adolescentes que habían sido secuestrados fueron encontrados muertos en el estado de Zacatecas, en México, según reveló de El País. Otro joven, que también había sido reportado secuestrado -y cuya identidad no se reveló a petición de sus familiares-, sobrevivió y está siendo atendido en el Hospital General del Estado.



(Lea también: Reino Unido: ¿por qué los británicos ya no quieren el ‘brexit’?).



Según El País, la Fiscalía de Zacatecas no precisó dónde ni en qué estado fueron hallados los cuerpos de los jóvenes.

Este miércoles, más temprano, se conoció que el Gobierno mexicano indagaba el secuestro de los siete adolescentes. Entre los desaparecidos había dos adultos de 18 años, pero los demás tenían entre 14 y 17 años.



Zacatecas, un estado del centro-norte del país, afronta una ola de violencia por la disputa de cárteles del narcotráfico. El presunto secuestro, según relataron testigos a los medios, ocurrió el domingo, cuando sujetos armados los atacaron en un rancho (una suerte de finca) llamado El Potrerito, de la comunidad de Malpaso, en el municipio de Villanueva, donde tenían una reunión.



Versiones de medios locales indican que tres de los jóvenes eran primos y el resto, amigos.



(Le puede interesar: Juez de Nueva York declara a Donald Trump responsable de fraudes financieros).​

“Se está haciendo la investigación, no se puede informar más, se está trabajando", anunció este miércoles en la mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa diaria, horas antes de que se confirmara la muerte de los seis adolescentes.



Los familiares habían bloqueado carreteras para exigir a las autoridades que encuentren a los adolescentes.



El caso recuerda la desaparición de cinco jóvenes aún no localizados en Lagos de Moreno, en el occidental estado de Jalisco, que levantó indignación nacional por el nivel de violencia y detalles macabros, incluyendo un video en el que criminales cometen un asesinato y aparecen, presuntamente, los secuestrados.



(Le recomendamos: Mujer sería clave en caso Daniel Sancho: tendría detalles de relación con Edwin Arrieta).



Zacatecas tiene la segunda tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes, con 87 en 2022, por encima de la media nacional de 25 y solo por debajo del índice de 113 de Colima, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE