México estima baja participación en consulta para enjuiciar a expresidentes

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México informó este domingo que el 'Sí' se impuso con más del 90 % de los votos en la consulta popular sobre enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes del país con una participación de apenas el 7,7 %.



El presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que, según las proyecciones preliminares, el 'Sí' obtuvo entre un 89,4 % y un 96,3 % de los votos, el 'No' entre un 1,4 % y un 1,6 %, y los nulos entre un 2,2 % y un 9,2 %, mientras que la participación fue de entre el 7,1 % y el 7,7 %.



La consulta, convocada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue la primera a nivel federal de la historia de México y requería un 40 % de participación para que su resultado fuera vinculante.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es el principal promotor de la consulta popular. Foto: Efe

El ejercicio, cuyas consecuencias son inciertas, dividió a los mexicanos entre los que creen que se puede acabar con la histórica impunidad en el país y los que consideran absurdo votar para que se aplique la ley, pues la Fiscalía debería emprender acciones directamente si tiene pruebas contra los exmandatarios.



En un principio, se proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por corrupción, fraudes electorales y la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.



Pero la Suprema Corte modificó la pregunta para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que plantea a los mexicanos si quieren "emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados".



A pesar de haber convocado y promovido el plebiscito, el presidente López Obrador, de gira fuera de la capital, no fue a votar porque, tal y como ya había avisado, su "fuerte no es la venganza".



En cambio, el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) prometió que de ganar el 'Sí' impulsaría en el Congreso una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de las Administraciones pasadas.



Aunque tanto Morena como el INE calificaron la consulta de "éxito" por haberse llevado a cabo, el partido de López Obrador arreció las críticas durante la jornada electoral contra el Instituto Electoral presagiando una baja participación.



Tras votar, el dirigente del partido, Mario Delgado, reprochó que el INE puso 57.000 mesas electorales, un tercio de las que hubo en los últimos comicios, y criticó que el organismo "no está a la altura del momento que vive el país".



En respuesta, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, denunció "las mentiras que buscan desinformar" de Morena y recordó que no se pusieron más mesas porque el Congreso, con mayoría morenista, rechazó aumentar el presupuesto para la consulta.



El INE informó de que abrieron el 99,98 % de las 57.014 mesas de votación y que se registraron 476 incidentes, menos de los habituales, como cambios de lugar de las mesas o destrucción anticipada de papeletas no usadas. El único expresidente que se pronunció en redes sociales sobre el plebiscito fue Vicente Fox, quien ironizó: "Día histórico. La más baja votación de todos los tiempos!".

EFE

