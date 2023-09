Los restos humanos dejados por presuntos miembros del crimen organizado en plena vía pública en distintos puntos de la ciudad mexicana de Monterrey, estado de Nuevo León, norte del país, corresponden por lo menos a 12 personas, precisó este martes la Fiscalía General de Justicia del estado.

"De los siete eventos de hallazgos de restos humanos en distintos puntos del área metropolitana (de Monterrey), se han contabilizado al corte de las 19.23 horas, 12 regiones cefálicas”, informó la FGJNL en una ficha informativa.



En primera instancia, las autoridades estatales indicaron que los restos abandonados pertenecían a siete personas, además de cinco bultos con restos humanos hallados en calles de la segunda ciudad más poblada de México y la más grande del norte del país.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos, reportó la aparición los cadáveres, que corresponden a cuerpos del sexo masculino.



Ante los sucesos, el Gobierno de Nuevo León organizó una reunión urgente de seguridad, tras la que el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Palacios Pámanes, adjudicó los sucesos a una “purga” al interior de un grupo criminal.



“Lo que nosotros compartíamos y visualizábamos era una purga al interior de un grupo del crimen organizado que tiene su principal residencia en Tamaulipas (estado vecino)”, indicó Palacios Pámanes.



El funcionario subrayó que aparentemente los hechos están vinculados con “deslealtades” al interior del mismo grupo. En la misma reunión, el fiscal interino del estado, Pedro Arce, estableció que pedirán a los municipios que faciliten el material de las cámaras de vigilancia de las zonas de los hallazgos para las investigaciones de los hechos.



“Se solicitará a los municipios que nos compartan los videos para que los peritos en la materia puedan analizar los momentos precisos en que dejaron los cuerpos”, compartió.



En una entrevista con medios, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, precisó que el primer reporte de los hechos se recibió a las 6.45 horas (12.45 GMT) y el último antes de las 8:45 (14:45 GMT).



“Hay relativa coherencia en la distribución de estos restos, por lo que podría suponerse la posibilidad de que hubieran trazado una ruta para ir depositando los restos”, explicó. También reconoció que estos hechos tan sangrientos no se veían en Nuevo León desde hace tiempo, cuando el Gobierno federal declaró la llamada "guerra contra el narcotráfico".



Agregó que por lo menos en los últimos cinco años no se tiene registro de actos en este número. “En la época más cruenta de hace 10 o 12 años hubo actos similares, en este volumen yo no recuerdo en el pasado reciente”, comentó.



Los municipios en donde se registraron los eventos son San Nicolás, Juárez, Apodaca, García, Santa Catarina y Monterrey.



La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León advirtió que la información correspondiente al número de cuerpos es preliminar porque los trabajos e investigaciones continúan en curso.



En los últimos meses, el nivel de violencia de los grupos de la delincuencia organizada se ha recrudecido en Nuevo León, que ocupa el décimo lugar en homicidios absolutos en el país, al registrar 842 en los primeros ocho meses de 2023, cuando México en general reportó más de 20.000.

Cuerpos mutilados en bolsas y hieleras son abandonados en por lo menos seis puntos de Monterrey y su zona metropolitana durante la mañana de este martes. pic.twitter.com/xplPn51oPa — RadioFormulaMonterrey.com (@Formula_Mty) September 26, 2023

