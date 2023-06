Una camioneta se estrella a toda velocidad contra una reja de metal que delimita el área de un supermercado en el estado de Tamaulipas (México). En el carro van cinco supuestos narcos que tratan de escapar durante una persecución con las autoridades. La parte delantera del vehículo se destroza y una de sus neumáticos sale volando.



Después, aparece una camioneta artillada del ejército que golpea intencionalmente al otro vehículo. Un grupo de militares se baja apuntando y disparando sus armas para luego bajar a sus cinco ocupantes que parecen aturdidos por el choque. Poco después llegan más soldados; en total son once.



Uno de ellos patea y tira al suelo a uno de los presuntos delincuentes y otro procede a darle una paliza. Luego son arrastrados y colocados contra el muro. Los soldados revisan el vehículo y uno de ellos retira un arma grande, de alto calibre.



Posteriormente, según un video publicado por dos medios de comunicación internacionales, se observa cómo golpean, esposan y vendan los ojos de los detenidos.

Aquí, la notable exclusiva de hoy del noticiero Univisión @UniNoticias con @UInvestiga @iliacalderon, @jorgeramosnews y @GerardoReyesC dan detalles del vídeo, que pone en tela de juicio la actuación de las Fuerzas Armadas mexicanas en Tamaulipas.



El video hace parte de una investigación exclusiva que publicaron Univisión y El País, de España, este martes en la noche y que las autoridades mexicanas ya tienen en su poder para adelantar pesquisas sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales de estos cinco supuestos narcos a manos de militares. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo en la ciudad de Nuevo Laredo, limítrofe con Estados Unidos, una zona con altas tasas de violencia.



Después los soldados parecen ser blanco de un ataque al que responden con disparos, aunque los agresores nunca son visibles en el video. Ningún militar resultó lesionado, según el reporte posterior de las autoridades.

Soldados mexicanos en un operativo (foto de archivo). Foto: AFP

Simultáneamente, uno de los soldados que está sentado al lado de los detenidos, aparentemente para vigilarlos, empieza a disparar hacia ellos. Segundos después, uno de ellos se mueve con desesperación y se arrastra como huyendo, pero otro soldado le apunta con un fusil. Luego deja de moverse.

Ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición, los responsables, de las autoridades competentes. Todos los que participaron FACEBOOK

Tiempo después se observan intentos de alterar la escena, como un soldado que coloca fusiles cerca de los cuerpos de dos detenidos y otro que quieta las esposas a otro de los abatidos. Una ambulancia llega una hora después para atender a un detenido que seguía con vida, pero que murió de camino al hospital, según Univisión.



Tras conocerse la denuncia periodística, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), reconoció este miércoles que militares ejecutaron a estas personas. “Me informaron y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores Gobiernos", manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.



La Fiscalía General mexicana ya investiga el incidente con la cooperación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), mando máximo del ejército, según un comunicado de esta institución publicado horas después de la difusión del video.



La Sedena informó también que la fiscalía militar inició una investigación de oficio, al tiempo que garantizó que no existirá "impunidad en el desempeño del personal militar, ni se solapará ninguna conducta contraria al Estado de derecho".

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: EFE

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar, pues apenas en febrero pasado militares también mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo. Mientras que en abril pasado, también en Nuevo Laredo, un tiroteo de la Guardia Nacional dejó dos civiles muertos, incluyendo una mujer embarazada de ocho meses.



Pero el gobernante mexicano defendió que en su Gobierno "cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables", por lo que ya se investiga el último hecho, que ocurrió el 18 de mayo.



"Ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición, los responsables, de las autoridades competentes. Todos los que participaron", aseguró.



El Gobierno de López Obrador ha recibido críticas por el creciente rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad púbica. Pero el mandatario insistió en que en su Administración ya no ocurren violaciones de derechos humanos como en los sexenios anteriores. "Estos son casos aislados y cuando se dan, se castigan, no se permiten, o sea que no somos iguales", manifestó.



México atraviesa una ola de violencia sin precedentes. Hace una semana, Amlo reconoció que su Gobierno ya es el sexenio con más homicidios de los últimos años. Sin embargo, el mandatario culpó a sus antecesores y aseguró que heredó una problemática de años atrás.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Efe y AFP