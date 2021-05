México amenaza a Estados Unidos con presentar queja si financia a ONG

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que presentará una queja a Estados Unidos si se verifica que financia a la organización "opositora y golpista" Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"Presentaríamos una queja al Gobierno estadounidense porque es injerencia, es intervencionismo, si ellos están financiando a estas organizaciones, sí lo vamos a hacer”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.



El presidente se refirió a un reportaje de Contralínea, revista independiente pero de corte oficialista, que documentó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, en inglés) fue la principal donante, con 25,7 millones de pesos (casi 1,28 millones de dólares), de MCCI de 2018 a 2020.



El fundador de MCCI, que investiga casos de corrupción, es el empresario Claudio X. González, quien promovió la creación del movimiento Sí por México, que agrupa a organizaciones y partidos que se oponen a López Obrador.

"Me importa mucho por la injerencia de Estados Unidos, de ser cierto, no tengo duda de la actitud opositora y golpista de Claudio X. González y de otros, siempre han estado impidiendo que se avance”, declaró el presidente cuestionado por una de las reporteras de Contralínea.



Esta no es la primera vez que el Gobierno de López Obrador denuncia a organizaciones civiles que son críticas con su Gobierno por recibir dinero del extranjero.



En agosto de 2020, el mandatario exhibió en su rueda de prensa una lista con nueve organizaciones que han criticado su proyecto del Tren Maya, en el sureste de

México, y que recibieron cerca de 14 millones de dólares de cinco fundaciones estadounidenses desde 2006.



Y en marzo pasado, López Obrador cuestionó a Artículo 19, que promueve la libertad de prensa y expresión, por recibir fondos de países como Estados Unidos y Reino Unido, una práctica común en la cooperación internacional para el desarrollo.



“Si Estados Unidos interviene y el dinero lo dieron en la embajada, vamos a presentar una queja, hoy mismo la vamos a presentar porque eso no debe ocurrir”, sostuvo este jueves el presidente.



Apenas momentos antes, en la misma conferencia, López Obrador afirmó que "hay muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos". El mandatario destacó la visita del próximo 8 de junio de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con quien además tendrá una reunión virtual este viernes para abordar la migración regional.



EFE

