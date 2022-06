El pasado 6 de junio, una joven mujer se dirigió a la Clínica Internacional de Especialidades en Mexicali, México, para realizarse una cesárea que ya había sido programada. Sin embargo, hubo un contratiempo.



Sumado a los nervios del parto, el centro hospitalario tuvo un apagón. Las enfermeras le aseguraron a la familia de la paciente que la sala de cirugía tenía una planta eléctrica, pero, al parecer, esto no era cierto, pues nunca usaron luces industriales.

La luz no volvió, por lo que el cirujano que encabezaba la intervención decidió seguir adelante con el nacimiento del bebé, alumbrando el quirófano con la luz de tres celulares.

“Yo les dije que no, que no me quería morir”, dijo Karla Urizandi, la madre primeriza, cuando se percató de la decisión del profesional de salud de operar usando las luces de teléfonos. Incluso, en uno de los videos compartidos de la cesárea se puede escuchar a una persona decir: “¡Esto es épico!”.

Con leve luz de celulares, médicos y enfermeras de la Clínica Internacional de Especialidades en #Mexicali, practicaron una cesárea a Karla Araceli Urizandi, y le cortaron la oreja izquierda a su bebé, así como un hemangioma. La salud del pequeño es delicada. 📹 Familia Urizandi pic.twitter.com/Au5qK6GPGC — Aline Corpus (@alinecorpus) June 15, 2022

Uno de los médicos le informó a los allegados de la joven madre que había ocurrido un inconveniente durante el nacimiento y le habían cortado un poco la oreja al recién nacido. El profesional no dio más detalles al respecto, por lo que la familia quedó en ascuas ante la situación de salud del bebé.

Un día más tarde, otro de los doctores tratantes le explicó a los padres que el menor había nacido con un hemangioma, una masa que crece de los vasos sanguíneos, y que por eso habían hecho un corte en la oreja y aprovechado para realizar una reconstrucción del cartílago.

“Al momento que le cortaron su orejita se reventó (el hemangioma). Se la tuve que reconstruir, pero te ahorraste 30 mil pesos”, esto dijo el profesional a Sonia Martínez, la abuela del niño, de acuerdo a declaraciones de la mujer ante la cadena de noticias mexicana ‘N+ Noticias’. 30 mil pesos mexicanos corresponden a, más o menos, cinco millones de pesos colombianos, y se refiere al costo de reconstrucción de la oreja como una intervención adicional.

Debido a las irregularidades con las que la familia percibe que se comportaron los profesionales de la salud en la Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali, han decidido interponer una demanda por negligencia médica contra todo el equipo que estuvo presente durante la cesárea.

“Lo único que pedimos es que se esclarezca bien qué fue lo que pasó y si hubo negligencia, pues que las autoridades se encarguen”, concluyó Martínez al respecto de la instancia legal que han decidido iniciar.

El recién nacido aún se encuentra en cuidados hospitalarios, pero se encuentra estable de salud.

