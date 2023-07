"Se la tragó la tierra. Es un misterio", han dicho los familiares de Marta Granados, colombiana que desapareció en México desde mayo de este 2023. A la mujer, de 78 años y quien sufre un deterioro cognitivo leve, se le perdió el rastro en extrañas circunstancias.

(En contexto: La colombiana Marta Granados lleva más de 60 días desaparecida en México).

Granados es bacterióloga. Trabajó por más de tres décadas en un hospital. Tan pronto se pensionó, decidió emprender nuevos caminos con su esposo Carlos Castelblanco, con quien tuvo dos hijos, Fernando y Juan Pablo.

Migraron a México hace 15 años, específicamente, a la ciudad de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Castelblanco, como ingeniero agrónomo, desde entonces se dedica a brindar asesorías en cultivos. Su esposa Marta no se separaba de él; lo acompañaba a los viajes laborales.

No fue la excepción el pasado 13 de mayo. Castelblanco fue contratado para una capacitación en el municipio de Ramos Arizpe, a más de 690 kilómetros de donde vivían.

(En contexto: Marta Granados, una mujer colombiana de 78 años, está desaparecida en México).

Los colombianos llegaron sin falta a la zona rural del pueblo mexicano. En medio de la planicie, un vasto terreno casi inhóspito, estaba la finca en la que Casteblanco trabajaría. Durmieron con normalidad aquella noche.

El 14 de mayo ambos visitaron los cultivos, pero Marta en horas de la tarde se sintió cansada por el calor. Así que decidió volver al rancho en el que durmieron. Era un recorrido de unos 400 metros desde donde su esposo estaba. Esa fue la última vez que la vieron, vestía un pantalón café claro, blusa blanca de manga corta, chaleco beige y zapatos negros.

Marta Granados de Castelblanco, la mujer desaparecida en México desde el 14 de mayo. Foto: Archivo Particular

Tras finalizar la jornada, Castelblanco llegó al rancho y no la encontró. Hicieron un barrido con los trabajadores de la finca esa misma tarde, buscaron huellas y hasta gritaron. ¿Dónde está Marta? En un terreno casi desolado, únicamente cubierto por vegetación, ¿alguien la vio?

"Es un misterio demasiado complejo. ¿Cómo pudo salir ella de ese rancho que tiene muy pocas alternativas de salida, a menos de que se conozca muy bien el sitio? Se desvaneció en cuestión de una hora. Posiblemente alguien, que llegó o que estaba ahí, la ayudó a salir", dijo su esposo para medios locales.

La búsqueda sin suerte de Marta Granados

Helicópteros, caballos, drones, uniformados, carros, caninos especializados, investigadores expertos y otros recursos han empleado las autoridades para tratar de localizarla. Nadie se explica cómo pudo esfumarse de esa manera. Era la primera vez que visitaba el municipio; no conocía a nadie.

Coahuila, zona donde han buscado a la colombiana. Foto: Comisión Nacional de Auxilio y Salvamento, A.C. Coahuila

(Lea: Macabro: buscaban a jóvenes de call center y hallaron 45 bolsas con restos humanos).

Uno de los puntos claves que ha estado sobre la mesa es su leve deterioro cognitivo, por el que tiene lagunas en su memoria a corto plazo.

Han entrevistado a decenas de personas y la han buscado en el estado de Coahuila, San Luis e incluso en Querétaro, donde vivía, pero con el pasar de las semanas la incógnita sobre qué le pasó se acentúa más. Nadie da razón de la adulta mayor, nacida en Bogotá, de estatura media, contextura delgada, ojos cafés y cabello corto.

"No hay ningún rastro que nos permita fortalecer alguna línea de investigación. No tenemos algo que nos indique con certeza por dónde investigar, no tenemos ninguna referencia o ningún antecedente de algo así por lo menos en los últimos años", afirmó Gerardo Márquez, Fiscal General de Coahuila.

Marta Granados de Castelblanco. Foto: Archivo Particular

Más de 35 operativos se han desplegado sin suerte. En medio de uno de ellos, hallaron restos óseos de cuatro pastores que habían sido reportados como desaparecidos.

¿Alguien la ayudó a salir del rancho?

La familia de la bogotana rechaza la hipótesis de que Martha habría salido por sus propios medios de la finca.

"La antropóloga que lideró la reconstrucción de hechos comentó, al finalizarla, que no era posible salir del rancho 'Las Rusias' sin la ayuda de alguien familiarizado con la zona", señaló su hijo Juan Pablo, en diálogo con el diario local Vanguardia.

(Siga leyendo: Las incógnitas que rodean el asesinato de 8 trabajadores de un 'call center' en México).

Cartel de búsqueda de la bogotana. Foto: Archivo particular.

En el caso de que hubiera abandonado la finca por su cuenta, ¿cómo caminó bajo el sol en condiciones casi de un desierto? ¿Alguien la recogió en carro? Y ese tipo de preguntas siguen sin respuesta.

El señor Castelblanco, con quien lleva 57 años de casado, no se rinde. Con la esperanza de que las autoridades mexicanas no detengan los operativos. él y sus hijos continúan repartiendo volantes, preguntando y haciendo perifoneo:

"¡Mami, tus hijos y tu esposo te estamos buscando!".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS