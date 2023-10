Sigue la incertidumbre por la colombiana que lleva cinco meses desaparecida en México

Marta Granados de Castelblanco, una mujer colombiana de 79 años que reside en México, desapareció en ese país el pasado 14 de mayo. A la fecha, no se tiene información sobre su paradero.



Su familia, que también vive en México, volvió a hacer un llamado a la espera de pistas sobre lo que sucedió.

"Quisiéramos reiterar nuestra frustración, a cinco meses de la desaparición, por la excesiva lentitud, la incapacidad de comprometerse con fechas para completar los dictámenes sobre las diligencias ejecutadas, y, al mismo tiempo, recordar que son nulos los resultados, a pesar de contar con los enormes recursos que el Estado mexicano puso a disposición de la procuración de justicia del estado de Coahuila, para investigar los hechos que llevaron a la desaparición de Marta", se lee en un comunicado emitido por la familia de la mujer colombiana.



En el comunicado se explica que, a la fecha, "no hay experto en temas de seguridad, desapariciones o derechos humanos, que no exprese su consternación sobre la peculiaridad del caso y la incapacidad de las autoridades estatales para generar resultados positivos".

Pancartas en la zona donde es buscada Marta Granados. Foto: Archivo particular

La familia de Marta asegura, además, que les comentaron, las mismas autoridades locales del estado de Coahuila, que "los elementos de la Fiscalía están rebasados y que, por su carga de trabajo, no pueden brindar certeza en la entrega de resultados".



El estado de Coahuila tiene índices de criminalidad que rebasan las capacidades de las autoridades para controlarlos. Y según las autoridades locales, no hay recursos suficientes para resolver todos los casos que se les presentan.



"Sin embargo, en el caso de Marta Granados tuvieron a su disposición todo el apoyo federal y estatal de varias agencias, pero continúan argumentando que no son capaces de reportar un solo resultado por ser una entidad rebasada por el crimen, ante la insuficiencia de recursos y elementos", señala la familia de la mujer colombiana.

Y agregan: "Pudo contar con enormes recursos del estado mexicano (Conase, GN, Sedena) y, aun así, no ha sido ubicada y no se ha encontrado un solo rastro o indicio sobre su paradero, o sobre los hechos que llevaron a su desaparición".



También denuncian fallas en la investigación: "Los vacíos en la carpeta de investigación en cuanto a entrevistas, análisis forenses de datos conservados, falsos testimonios que quedaron impunes (a pesar de ser un delito tipificado), y la falta de verificación de las declaraciones recabadas son un hecho".

