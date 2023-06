El 14 de mayo, la colombiana Marta Granados de Castelblanco, de 78 años, desapareció en la zona rural de Las Rusias, en el municipio de Ramos Arizpe, estado de Coahuila (México). Hasta el momento, nadie la ha visto y nadie sabe nada de su paradeero.



La búsqueda comenzó luego de que su esposo, Carlos Castelblanco, notó su ausencia en el rancho ubicado en el lugar citado, donde él, que es agrónomo, fue contratado para realizar un trabajo.

Dentro de las primeras 48 horas se involucraron al menos 60 personas, 15 vehículos, drones de alta tecnología operados por pilotos entrenados en búsqueda de personas desaparecidas, así como hombres a caballo, binomios caninos rastreadores y sobrevuelos en helicóptero.

Operativos de tamaño similar se han repetido varias veces sin éxito. Pero nadie la vio y nadie sabe nada.



Un radio de 40 kilómetros a la redonda ha sido el alcance de los operativos en la zona rural. La búsqueda ha sido tan extensa, que se ha dado con el paradero de otras 4 personas reportadas cómo desaparecidas, pero ni el más mínimo rastro de Marta Granados; tampoco pistas sobre lo que pudo ocurrir ese triste domingo 14 de mayo, día de su desaparición.



Carteles de búsqueda difundidos por las autoridades mexicanas tras la desaparición de Marta Granados. Foto: Archivo particular

Ante los resultados negativos del masivo operativo montado en la zona rural, este se desplazó a las carreteras: primero a lo largo del tramo Saltillo-Monclova, para luego extenderse a las carreteras que van desde Saltillo hasta San Juan del Río en el estado de Querétaro, lugar de residencia de la pareja de esposos colombianos que viven hace poco más de 15 años en México.



Este rastreo, sobre un tramo de aproximadamente 720 kilómetros, implica la colaboración de las autoridades de 5 estados más: Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Al igual que las otras pesquisas, este rastreo tampoco arrojó indicios o pistas que dieran luz sobre el caso. Nadie la vio y nadie sabe nada.



La hipótesis de que Marta hubiera tratado de regresar a casa por sus propios medios, durante un posible episodio de pérdida de memoria de corto plazo producto de la deficiencia cognitiva leve que padece, sencillamente se agota.



Pancartas en la zona donde es buscada Marta Granados. Foto: Archivo particular

La lógica y la racionalidad aplicada a los hallazgos de las investigaciones fácilmente permiten descartar que ella hubiera caminado durante 3 horas a la luz del día, en terrenos agresivos y desérticos, sin que nadie la viera en una zona, que, a pesar de ser rural, tiene alta actividad de tránsito permanente de vehículos y de personas, vecinas del rancho Las Rusias, propiedad de Gerardo Jaramillo González y que se encuentra bajo la responsabilidad de José Guadalupe Almaguer Lucio, el capataz.

Ante la ausencia de hallazgos a lo largo de estos 28 días, se han ido incorporando otras agencias de investigación como la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, aportando oficiales altamente entrenados en la búsqueda de desaparecidos, lo que ha permitido abrir otras líneas de investigación.



Zona de búsqueda de Marta Granados en México. Foto: Archivo particular

No hay una confirmación por parte de las autoridades de que la desaparición de Marta haya sido resultado de un secuestro, pero que se hayan involucrado estas otras agencias permite utilizar tecnologías avanzadas y nuevos métodos de investigación.



Hoy, tras 28 días de la desaparición inexplicable de Marta, las autoridades, aunque han desplegado todos los recursos a su disposición, no han podido reportar avance alguno, no han encontrado absolutamente nada relacionado con el caso de la bacterióloga colombiana. Hoy, luego de 28 días de su desaparición, nadie la vio, nadie la ha visto, nadie sabe nada.

