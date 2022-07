El primero de julio pasado Margarita Ceceña fue rociada con gasolina y después quemada ante la mirada de su madre e hijo de once años. Los presuntos asesinos serían miembros de su propia familia.



La mujer fue trasladada a un centro de salud donde estuvo luchando por su vida durante 24 días. El domingo 24 de julio falleció por culpa de las graves heridas que tenía. Tuvo tres infartos y una infección que terminó causándole la muerte.



Ceceña tenía 30 años, tres hijos y vivía en Cuautla, en el estado de Morelos. Se dedicaba a administrar una tienda de abarrotes que le pertenecía a ella.



El asesinato se habría producido por una disputa con algunos de sus familiares. Según las autoridades, se trataba de una pelea por la propiedad en la que vivía.



El año pasado Margarita se había mudado de su natal Ecatepec a Morelos. La casa a la que llegó era de un primo que trabaja en Estados Unidos y le ofreció su hogar.



De acuerdo con el periódico ‘El Universal’ de México, los parientes del dueño no estaban conformes con su estadía. Antes de que llegara, solían arrendar o usar el lugar.



“Tenían problemas por una casa que un familiar en común dejó a cargo, primero de aquellas personas, para que le dieran mantenimiento, pero estas personas la empezaron a rentar y el dueño se enteró y se las quitó para que Margarita la ocupara. Ese es el coraje que le tenían a mi sobrina”, relató una tía de la víctima.



Tras meses de amenazas, el primero de julio llegó un grupo de hombres a la tienda de la mujer y la intimidó en frente de su hijo. La discusión subió de tono y uno de los familiares atacó a Ceceña con combustible.



Margarita Ceceña Martínez, fue #quemada al interior de su negocio en la colonia Ex Hacienda el Hospital el pasado 01 de julio provocando #heridas de gravedad, presuntamente por conflictos familiares. pic.twitter.com/rNhCZusISz — El Dato Noticias Morelos (@eldatomx) July 25, 2022

¿Qué dicen las autoridades?

El caso ha causado indignación en México donde nada más en el 2021 se presentaron más de tres mil homicidios a mujeres, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Ante la conmoción publica, la Fiscalía General de Morelos declaró que el asesinato será tratado como un feminicidio. La nueva comisión encargada de la investigación es la Fiscalía Especializada contra Feminicidios del Estado.



“Es importante que se sepa, quién haya tenido la responsabilidad y haya hecho una omisión. Este Instituto va a vigilar que llegue hasta las últimas consecuencias. Lo primero que queremos es dialogar con los familiares de las víctimas para trazar una ruta de investigación”, señaló Claudia Areli Rivera, Directora del Instituto de la Mujer de Morelos.



Colectivos feministas han insistido a las autoridades que velen porque el crimen no quede impune. La familia de Margarita Ceceña expresó que los investigadores no se han comunicado con ellos para informarles del caso y temen que los asesinos no sean capturados.

