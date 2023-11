Salen a la luz los últimos videos del magistrade Jesús Ociel Baena y su pareja con vida

La muerte de Jesús Ociel Baena, la primera persona no binaria en ser nombrada como magistrade en un Tribunal de América Latina, mantiene la conmoción en sus familiares, quienes han rechazado tajantemente la hipótesis de la Fiscalía de México sobre un asesinato a manos de su pareja Dorian Daniel Nieves Herrera.

Para fundamentar la investigación, autoridades analizaron videos de cámaras de seguridad que muestran a Baena y su pareja llegando a un aeropuerto y movilizándose a su casa antes de ser encontrados sin vida. El material audiovisual fue divulgado por el medio Imagen Noticias.

Magistrade Jesús Ociel Baena y Dorian Herrera, su pareja. Foto: Redes sociales

En el primer metraje, se aprecia cómo Baena y Nieves viajaron al estado de Oaxaca el 10 de noviembre para asistir a un evento.

Regresaron el lunes 13 de noviembre, en horas de la madrugada, al aeropuerto de Aguascalientes. Según los videos revelados por el canal citado, "en todo momento se le ve a ellos dos, no hay ningún tercero".

Arribaron a su casa, ubicada en el exclusivo conjunto Punta del Cielo, sobre la 1 a. m. de aquel lunes. Bajaron las maletas de la camioneta y entraron a la residencia. La empleada doméstica los halló sin vida horas después.

Serios, distantes, apenas cruzaron palabra, así fueron las últimas horas del magistrade Jesús Ociel y Dorian Daniel. #ImagenNoticias obtuvo videos del Aeropuerto y de la llegada a su domicilio en #Aguascalientes, con los que la autoridad concluyó que no hubo ningún tercero. pic.twitter.com/5DZb6e8eON — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 17, 2023

"No se encontraron daños en los accesos a la vivienda, es decir, no estaban dañadas las chapas, ni las puertas o los exteriores", señaló la Fiscalía y reiteró que al lugar no entró una tercera persona.

En el certificado de defunción, se detalló que la hora estimada de muerte fue a las 2:30 a. m., hora y media después de su llegada a la vivienda.

La hipótesis de la Fiscalía sobre la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena

El fiscal general del estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa, señaló que Baena habría sido asesinado por su pareja, quien luego se habría quitado la vida.

"Lo que tenemos de investigación es que comenzó una discusión en una de las habitaciones. (...) Encontramos en el cuerpo del magistrade 20 heridas, de esas 20 heridas, 19 son superficiales, con objeto cortante que nosotros detectamos como las navajas de rasurar", expresó en la emisora Radio Fórmula.

Según Figueroa, una herida en el cuello fue la que le causó la muerte a Baena. "Es un homicidio. En los dedos de Dorian vimos heridas. Él subió a la recámara, (...) y se provocó una herida en su cuello".

Dorian Herrera, pareja de Jesús Ociel Baena. Foto: Redes sociales

"Puede parecer una hipótesis, para muchas personas, poco creíble, pero estamos siendo cuidadosos, sobre todo para dejar el registro y conservación de todos estos indicios", reiteró.

La familia califica de "mentiras" todo el proceso investigativo. Cinthya Baena, hermana, afirmó que charló con Baena y Nieves cuando aterrizaron en Aguascalientes y no notó nada extraño.

"Ellos eran muy tranquilos, se querían mucho, en ellos no existía la maldad. Acababan de llegar de un viaje de Oaxaca felices y contentos. Nosotros hablamos con él cuando llegaron al aeropuerto. Estaban felices, como siempre", dijo.

Entrevista con Cinthya Baena, hermana del #magistrade Ociel Baena, asegura que lo que adelanta la Fiscalía son mentiras y exige limpiar el nombre de Jesús Ociel Baena. pic.twitter.com/7MzGxh3VFr — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 14, 2023

Juan Baena Hernández, el papá del magistrade, aseguró que es una falta de respeto "a la inteligencia" la hipótesis que están manejando las autoridades. Exigió que se tengan en cuenta las amenazas de muerte que había recibido Baena.

"La forma en que iba a morir, le dijeron que iba a morir degollado y aparentemente esa es la causa que está dando la Fiscalía como causa de la muerte. No queremos decir que la Fiscalía es mala o está equivocada, solo queremos que tome en cuenta estos acontecimientos", sentenció para el canal Milenio.

Jesús Ociel Baena con su credencial para votar que especifica el género no binario. Foto: Instagram: @ocielbaena

La carrera del magistrade estuvo marcada por buscar la participación de personas LGBTI en la política de México. Marcó precedentes en ese país al recibir su credencial para votar con género no binario y su acta de nacimiento modificada.

"Deberíamos estar hablando de los avances en materia de derechos político electorales, pero terminamos hablando de mi expresión de género, de mis tacones… Pero entendí que eso es necesario porque, como nunca se había visto a una persona no binaria juzgando, este es el primer paso. Lo que no se menciona, no existe", dijo Baena en una entrevista con EL TIEMPO nueve meses antes de su muerte.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de El Universal / México (Grupo de Diarios América, GDA)