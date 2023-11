'Se querían mucho': familia de magistrade Ociel Baena contradice hipótesis de asesinato

La Fiscalía de México formuló la hipótesis detrás de la muerte de Jesús Ociel Baena, quien fue la primera persona no binaria en ser nombrada como magistrade de un Tribunal de Latinoamérica. La familia de Baena respondió a los planteamientos de las autoridades que, en principio, aseguran que habría sido asesinado por su pareja.

(Lea su historia: La dura vida del primer magistrade de América Latina, Jesús Ociel Baena).

Baena fue también la primera persona en México que recibió su credencial para votar con género no binario y su acta de nacimiento modificada. Además de los estrados judiciales, ganó espacio en redes sociales con sus mensajes de reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTI.

Fue hallado sin vida el 13 de noviembre en su casa, ubicada en el exclusivo conjunto Punta del Cielo en Aguascalientes. Su pareja, identificado como Dorián Herrera, también estaba muerto.

Fiscalía revela detalles de muerte del magistrade Jesús Ociel Baena

Jesús Ociel Baena como magistrade. Foto: Instagram: @ocielbaena

El fiscal general del estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa, señaló que Baena habría sido asesinado por su pareja, quien luego se habría quitado la vida.

"Lo que tenemos de investigación es que comenzó una discusión en una de las habitaciones. (...) Encontramos en el cuerpo del magistrade 20 heridas, de esas 20 heridas, 19 son superficiales, con objeto cortante que nosotros detectamos como las navajas de rasurar", expresó en la emisora Radio Fórmula.

(En contexto: Esta es la hipótesis de las autoridades sobre el asesinato de le magistrade Ociel Baena).

Según Figueroa, una herida en el cuello fue la que le causó la muerte a Baena. "Es un homicidio. En los dedos de Dorian vimos heridas. Él subió a la recámara, (...) y se provocó una herida en su cuello".

Dorian Herrera, pareja de Jesús Ociel Baena. Foto: Redes sociales

"Puede parecer una hipótesis, para muchas personas, poco creíble, pero estamos siendo cuidadosos, sobre todo para dejar el registro y conservación de todos estos indicios", reiteró en el medio mexicano.

Además, Figueroa precisó que los resultados toxicológicos de los cuerpos detectaron metanfetaminas (estimulante) en el señor Dorián Herrera: "Podríamos decir que pudo estar un poco alterado el efecto de la metanfetamina, te lo tomes o lo inhales, es precisamente la aceleración".

Familia del magistrade arremete por hipótesis de Fiscalía

Cinthya Baena, hermana del magistrade, exigió que se limpie su nombre al considerar como "falsos" los planteamientos de las autoridades.

Jesús Ociel Baena con su credencial para votar que especifica el género no binario. Foto: Instagram: @ocielbaena

"Son mentiras. Ellos eran muy tranquilos, se querían mucho, en ellos no existía la maldad. Acababan de llegar de un viaje de Oaxaca felices y contentos. Nosotros hablamos con él cuando llegaron al aeropuerto. Estaban felices, como siempre", insistió para medios locales.

(Vea: Magistrade Ociel Baena y su pareja presentan heridas de navaja: Fiscalía mexicana).

La mujer incluso afirmó que era una relación muy estable y tenían "muchos planes a futuros". Exigió que se tengan en cuenta las amenazas de muerte que había recibido Baena.

En su lugar, las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) pidieron investigar la muerte de Banea. Otros colectivos han solicitado que las indagaciones se hagan con enfoque LGBTI.

Entrevista con Cinthya Baena, hermana del #magistrade Ociel Baena, asegura que lo que adelanta la Fiscalía son mentiras y exige limpiar el nombre de Jesús Ociel Baena. pic.twitter.com/7MzGxh3VFr — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 14, 2023

La carrera del magistrade estuvo marcada por buscar la participación de personas LGBTI en la política de México, el segundo país con más crímenes de odio de Latinoamérica, con 305 hechos violentos de 2019 a 2022, incluyendo asesinatos y desapariciones, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+.

"Deberíamos estar hablando de los avances en materia de derechos político electorales, pero terminamos hablando de mi expresión de género, de mis tacones… Pero entendí que eso es necesario porque, como nunca se había visto a una persona no binaria juzgando, este es el primer paso. Lo que no se menciona, no existe", dijo Baena en una entrevista con EL TIEMPO nueve meses antes de su muerte.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE