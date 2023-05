“Y la que juzgue”, sentencia Jesús Ociel Baena, quien aparece en videos virales de redes sociales, como TikTok, con traje, corbata, labios de color rojo y tacones. Sin timidez ante la cámara que lo graba en la sala de un tribunal, golpea el mazo para que su veredicto quede claro: no a la discriminación.

Es el primer magistrade de América Latina y una de las primeras personas en México que recibió su credencial para votar con género no binario y su acta de nacimiento modificada, quien ha encontrado una forma de reivindicación mediante sus clips. Según dice, frases como “y la que soporte” generan más atención al estar acompañadas de un mensaje de reconocimiento de la comunidad LGBTI.

Desde que asumió el cargo, a su despacho en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, México, arriban solicitudes de información, quejas y más. Ciudadanos le preguntan por qué usa el recinto para grabar audiovisuales vestido de mujer y portando un abanico con la bandera del orgullo gay.

“Las personas nos tienen que tolerar. La diferencia es que yo estoy sufriendo discriminación, esas personas no. Pero, bueno, en materia de transparencia, tengo la obligación legal y constitucional de contestar bajo la postura de que yo estoy haciendo uso, goce y disfrute de mis derechos humanos como es el libre desarrollo de la personalidad, mi identidad de género y la expresión de género”, ratifica en conversación con EL TIEMPO.

Jesús Ociel Baena con su credencial para votar que especifica el género no binario. Foto: Instagram: @ocielbaena

Una infancia y adolescencia a la defensiva



Se acostumbró a que durante la mayor parte de sus 37 años le lluevan algunos comentarios negativos, más aún en un país tan conservador. Recuerda cómo desde que era un niño era objeto de apodos por sus manierismos.

“Debido a esto, caí en depresión porque me cuestionaba qué había hecho para estar en esa situación. Me forcé a ser una persona más masculina, aunque sabía que en aquel entonces era homosexual”, expresa.

No había espacio en el que no se sintiera discriminado. Incluso, sus padres y hermanos eran radicales por el comportamiento que tenía: “Tanto así que tuve que salir de mi casa a los 18 años cuando acepté públicamente que era gay”.

A la revelación siguió el deseo latente por alzar su voz, por expresarle a todos que él también tenía derechos: inició sus estudios para ser abogado en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y como buscaba espacios de reivindicación, lanzó la candidatura para ser parte de la Sociedad de Alumnos de la institución, con la cual representaría al estudiantado ante los órganos directivos.

Jesús Ociel Baena como magistrade. Foto: Instagram: @ocielbaena

“Tuve una campaña negra en mi contra por mi homosexualidad. Se me cuestionó que no podía representarlos por ser una persona abiertamente homosexual. Decían que no era posible, que estaba denigrando a la facultad. Era impensable en una escuela de Derecho tan conservadora. Hice oídos sordos y logramos ganar la elección”.

No sería la única vez que pondrían en duda sus capacidades. Al graduarse como abogado, intentó ser parte del Instituto Estatal Electoral de Coahuila. Obtuvo una buena calificación, pero los ánimos se fueron al piso al escuchar a una de sus compañeras de la universidad.



“No te van a contratar porque dicen que eres maricón y que aquí no se aceptan esas personas”, le advirtió.

Sin familiares, amigos o conocidos que le ayudaran a ingresar al sector público -lo que se conoce en Colombia como la “palanca”-, decidió litigar en el sector privado, esperando aun así que alguna convocatoria evaluara su intelecto y no su sexualidad.

El primer paso para encontrarse

México cuenta con un Instituto Nacional Electoral, encargado de proteger los derechos electorales de los ciudadanos. Para llegar allá esperó la convocatoria que, dentro de 2.500 personas, lo puso en los primeros lugares y le permitió iniciar labores como vocal de organización en 2011.

Jesús Ociel Baena ha marcado un precedente en su país. Foto: Instagram: @ocielbaena

El siguiente paso lo dio de la mano de una reforma constitucional por la cual el estado de Aguascalientes creó su propio Tribunal Electoral. Allí inició labores como secretario general de acuerdos, mientras tenía en la mira la posibilidad de ser magistrado.

En paralelo, los años hicieron que se cuestionara sobre sí: “Me han dicho que no soy hombre, no me asumo como hombre, pero tampoco me asumo como mujer. ¿Qué soy? Me cuestioné mi identidad. Me descubrí como una persona no binaria (ni hombre ni mujer)”.



En México, de un total de 96 millones de ciudadanos mayores de 15 años, hay 909 mil como Baena que se identifican como una persona “cuya vivencia interna e individual del género no corresponde necesariamente con el sexo asignado al nacer”, según datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género de 2021.

El camino para ser primer magistrade electoral de América Latina

En busca de su identidad y expresión de género cambió la forma de vestir. “Decidí salir por primera vez de mi casa en tacones, con falda y venir al Tribunal así. Para mí fue romper mi límite, pensé que en la calle me iban a apedrear y no, no pasó nada. Me han hecho críticas, pero esas se sobrellevan”, recalca para EL TIEMPO.

Con traje, tacones y labial rojo asumió un nuevo puesto en octubre de 2022 tras la finalización del periodo de uno de sus compañeros magistrados. Como no había salido la convocatoria para encontrar el reemplazo, Baena, que se desempeñaba como secretario general de acuerdos, entró en funciones en la magistratura por ministerio de ley (provisional).

De hecho, propuso que el nombramiento tuviera lenguaje inclusivo como parte de la lucha de reivindicación. En lugar de decir magistrado, el documento oficial lo presentó como magistrade electoral del Tribunal de Aguascalientes, siendo así el primero en su país y en América Latina.

En la Trigésima Quinta Sesión de Carácter Solemne, efectuada este 01 de octubre de 2022, el Dre. Jesús Ociel Baena Saucedo, rindió protesta como Magistrade en funciones por ministerio de ley, del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. pic.twitter.com/mh12F9bFKR — Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (@TriEE_Ags) October 1, 2022

“El lenguaje incluyente, con terminación ‘e’, no es exclusivo para personas no binarias. Abarca tanto a hombres, mujeres y personas de la comunidad LGTBI. Pretende es tomar todas las identidades y expresiones habidas y por haber”, dice como respuesta ante los múltiples comentarios generados.

‘Es parte de la evolución’



Quienes han estado más orgullosos por el logro son sus familiares. Pese a que salió de casa cuando era joven al no encontrar comprensión, ahora cree que los años le han cambiado a sus hermanos y padres: “Me aceptan, me quieren, me llenan de abrazos, cuando me tiran odio en redes sociales, quieren contestar, pero yo les digo que no se preocupen y no entren en esa dinámica”.

Facebook Twitter Linkedin

Jesús Ociel Baena tiene maestrías y doctorado en Derecho. Foto: Instagram: @ocielbaena

Su mamá también quisiera afrontar a cuanto personaje en televisión habla mal del magistrade. “Ella me llama y dice: ‘Me da mucho coraje porque no te conoce y no sabe lo que te ha costado estar ahí’. Yo le insisto que no se preocupe. Mejor que hablen porque esto significa que estamos generando cambio”, afirma.

Con maestrías y un doctorado en Derecho, quiere seguir escalando: se presentó a una convocatoria para ser consejero del Instituto Nacional Electoral de México, obtuvo buenos puntajes, pero no resultó seleccionado. Aun así, desde el Tribunal Electoral de Aguascalientes continúa trabajando por los derechos de cualquier ciudadano sin importar su condición.

“Deberíamos estar hablando de los avances en materia de derechos político electorales, pero terminamos hablando de mi expresión de género, de mis tacones… Pero entendí que eso es necesario porque, como nunca se había visto a una persona no binaria juzgando, este es el primer paso. Lo que no se menciona, no existe. El tema es visibilizarnos, hablar de qué es una persona no binaria y cómo sufre la población LGBTI. Es parte de la evolución”.

