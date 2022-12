En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video de una balacera ocurrida en Guaymas, en Sonora, México, en el que se ve a una maestra de kínder intentando calmar a sus alumnos durante una balacera.



Lo curioso e impactante del momento es que la docente recurrió a una famosa canción de la artista estadounidense Taylor Swift para distraer a los menores de las ráfagas que se escuchaban en el momento.



Esto fue lo que pasó.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el pasado martes 6 de diciembre en un kínder cerca de Miramar y la ciudad de Guaymas en Sonora, México.



Según el diario mexicano El Universal, la balacera se presentó sobre las 12:40 p. m. del martes. Varios estudiantes que se encontraban en descanso fueron resguardados mientras que los demás salones siguieron el protocolo y se ocultaron cuando se escucharon los disparos.



El medio también recalca que el ataque armado no se registró en las inmediaciones del colegio. Sin embargo, debido a la ubicación del mismo, que se encuentra junto a los cerros, los disparos se escucharon muy cerca de la institución.



(Le puede interesar: Finge parto en avión, aterrizan de emergencia en España y 28 migrantes escapan)

Facebook Twitter Linkedin

Los disparos se escucharon cerca a la institución. Foto: iStock

La canción de Taylor Swift

Ante las detonaciones, según se puede observar en el video difundido en redes sociales, la docente de kínder trató de evitar que sus alumnos entraran en pánico distrayéndolos con una canción.



En la grabación se puede escuchar a la maestra hablarle a sus alumnos en inglés “Come on, I can hear you”, “Very good everyone, stay down”, mientras los menores de edad cantan una canción de Taylor Swift.



La docente trató de resguardar a los niños bajo las mesas y para calmar la tensión les pidió que cantaran Shake It Off.



(Siga leyendo: Asesinan a embarazada y le roban a su bebé tras contactarla para regalarle ropa)



Al parecer, tomaban la clase de inglés cuando ocurrieron las detonaciones.



La maestra también canta con sus alumnos mientras les da ánimos y les indica que todos están haciendo un buen trabajo, pero deben mantenerse debajo de las mesas.

Con una canción de Taylor Swift calmaron a unos niños de kínder mientras ocurría una balacera en Guaymas, Sonora. 💔😥 pic.twitter.com/0N1Cwvy5Mm — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 6, 2022

La maestra, identificada como Miss Bárbara, grabó el video y lo envió a los padres de los menores como muestra de que se encontraban bien a pesar de los disparos que se presentaron. Luego, el video se hizo viral en redes sociales.



(Puede leer: Capturan a ladrón porque se detuvo a oler ropa interior que estaba colgada)



Según los medios locales, la balacera realmente ocurrió en el bulevar Luis Encinas del sector Miramar, cuando dos personas que se movilizaban en un auto de color blanco fueron atacadas a tiros. Ambas personas fallecieron en el lugar.



En el auto de los fallecidos se encontraron narcóticos y armas, por lo que las autoridades atribuyen el tiroteo a un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado.

REDACCIÓN INTERNACIONAL Y EL UNIVERSAL (GDA)

GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

Más noticias

Denuncia que su esposo la marcó con hierro: ‘Tenían que saber que le pertenecía’

México: la multa que tuvo que pagar turista que subió a pirámide de Chichén Itzá

Elon Musk pierde el título del hombre más rico del mundo, según Forbes