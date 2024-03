Detalles de desaparición de colombiano en frontera de EE.UU: 'Camioneta se le atravesó'

La esposa de Luis Fernando Murcia cuenta cada día desde que habló por última vez con él cuando se preparaba para atravesar una avenida en México y llegar a la frontera con Estados Unidos. El colombiano buscaba el llamado 'sueño americano' que ahora es una pesadilla para su familia, al no tener rastro desde el 9 de febrero.

El neivano, quien vivía en Bogotá, era trabajador independiente. Decidió migrar a Estados Unidos tras ver que a amigos y otras personas les había ido bien en el exterior.

Luis Fernando Murcia tiene dos hijos.

"Nosotros dijimos que era la oportunidad para probar. En principio, nos íbamos a ir toda la familia, pero no se dieron las cosas por cuestión de dinero. Así que Fernando dijo 'primero me voy yo'", relató su esposa Patricia para EL TIEMPO.

Murcia optó por emprender camino hacia la frontera de México y Estados Unidos. Compró los vuelos en una agencia de viajes, con la que también irían otras cinco personas, bajo la ilusión de entrar a territorio norteamericano.

El 6 de febrero viajó en la madrugada a Ciudad de México. El plan era desplazarse a Cancún y, por último, a Ciudad Juárez.

"Ese día, en la mañana, me hizo una videollamada y me mostró el aeropuerto de México. Dijo que el viaje había sido largo, pero estaba bien. Ya había pasado Migración", añadió su esposa.

Durante la tarde volvió a comunicarse para informarles que estaba en Cancún: "Me contó que estaba a media hora del mar, muy cansado. La comunicación era muy puntual de '¿cómo estás?'".

Cancún.

'A su esposo una camioneta blanca se le lo llevó'

Luego de recobrar energía, el 8 de febrero se movilizó a Ciudad Juárez. "Sabía que eran tiempos cruciales, yo tenía que estar en oración, rezar y rezar", recordó Patricia.

La última vez que le escribió por WhatsApp fue el 9 de febrero, hacia las 9:27 a.m. (hora de Colombia): "Me contó que iban a cruzar entre las 10 y 11 a.m. Le dije que le deseaba lo mejor, que Dios lo protegiera y lo cuidara".

Desde entonces, no sabe dónde está. Ella esperó pacientemente una llamada o un mensaje. Creía que, tal vez, estaría retenido por agentes migratorios de la frontera. Sin embargo, la preocupación aumentó al enterarse de que cuatro de las personas con las que viajaba habían regresado a Bogotá. Murcia y otro colombiano del grupo habían desaparecido en México.

"Hablé con uno de los muchachos. Le pregunté qué había pasado y me respondió que todo había salido mal. 'Tuvimos que correr para estar a salvo, pero no tuvo la misma suerte su esposo. A su esposo una camioneta blanca se le atravesó y se le lo llevó', me dijo".

La extorsión a la familia de Luis Fernando Murcia

Patricia no sabía qué hacer. Por seguridad, esperó varios días hasta que un hombre la contactó para extorsionarla, asegurándole que su marido estaba secuestrado.

Luis Fernado Murcia, colombiano desaparecido.

Son más de 30 días y no sabemos absolutamente nada

"Pidió el 16 de febrero un pago de 10.000 dólares. Con la familia, le insistimos que necesitábamos una prueba de supervivencia. Nos envió una foto falsa por WhatsApp, había tomado una imagen de redes sociales y le había puesto la cara de Fernando. Era falso", afirmó.

Todo el día, el señalado extorsionador estuvo amenazándola y preguntándole cuánto dinero había recolectado: "Le contesté el teléfono por la noche, me gritó y me dijo unas palabras horribles. Ahí le colgué. Ya no volvieron a llamar ni aparecer nunca más".

La familia ya interpuso la denuncia de desaparición ante la Fiscalía del Estado de Coahuila y, así mismo, alertó a la Embajada de Colombia en México.

"A Fernando le escribo todos los días y lo llamó, pero el celular está apagado. Si lo tienen secuestrado, libérenlo, por favor. Son más de 30 días y no sabemos absolutamente nada", puntualizó su esposa.

Frontera de Estados Unidos y México.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha reportado la desaparición de 66 migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos en lo que va de 2024. Dicha ruta migratoria es la que más desaparecidos y fallecidos ha registrado desde 2014, con 5.279 casos; le sigue la ruta de Cuba a Estados Unidos, con 590 personas.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS