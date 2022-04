El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este lunes que le "cae bien" el exmandatario estadounidense Donald Trump (2017-2021), quien este fin de semana presumió de haber "doblado" al Gobierno de México cuando ocupaba la Casa Blanca.



(Le interesa: 'El Hueco' hacia Estados Unidos, más peligroso que nunca)



“A mí me cae bien el presidente Trump aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones", manifestó López Obrador en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.



(Lea: Donald Trump solicita ayuda a Putin para ensuciar familia Biden)

Los medios preguntaron al presidente de México sobre las declaraciones de Trump, quien este fin de semana en un mitin en Ohio recordó que en 2019 el Gobierno de López Obrador desplegó más de 20.000 soldados para detener a migrantes tras amenazar con imponer aranceles.



"Nunca he visto a nadie doblarse así", expresó Trump, quien además se refirió a López Obrador como un "socialista de los que le gustan".



A pregunta expresa, el mandatario de México dijo que Trump "no" se excedió ni le faltó al respeto. “No, él es así y hay que ver las circunstancias. No voy yo a polemizar sobre eso”, mencionó.



El presidente de México reiteró que "fue muy buena la relación" con el expresidente Trump. Aun así, prometió que su Gobierno defenderá a los mexicanos en Estados Unidos y a otras comunidades latinoamericanas.

Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y que nos van a tener respetar FACEBOOK

TWITTER

El mandatario atribuyó este tipo de declaraciones al año electoral en Estados Unidos, que este noviembre renovará la Cámara de Representantes, algunos escaños del Senado y varias gubernaturas, incluyendo la de Texas.



Por ello, denunció que ahora "se está hablando más de México" y hay quienes están "tratando de sacar raja de las fobias, racistas, discriminatorias, que existen en Estados Unidos".



El presidente pidió a mexicanos y a otros hispanos en Estados Unidos que "no olviden sus orígenes" y "no voten" por candidatos que ofendan a la comunidad latina.



“Cuando alguien se exceda y ofenda lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden porque son 40 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, es la comunidad hispana más grande”, indicó.



EFE

Más noticias del mundo

- Le Pen seguirá 'defendiendo a los franceses' y regresa como diputada

- ‘Colombia representa la visión de Biden para América Latina’

- CPI desestima petición de Venezuela y continuará investigación por crímenes