López Obrador le pedirá a Kamala Harris reabrir frontera con EE. UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que este lunes pedirá por teléfono a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la pronta reapertura de la frontera común, parcialmente cerrada por la pandemia de covid-19 desde hace más de un año.



"Hoy por la tarde tengo la llamada con la vicepresidenta Kamala Harris, vamos a darle continuidad a la agenda que tenemos en común sobre temas migratorios y, desde luego, el tema de la apertura de la frontera", dijo en su rueda de prensa matutina desde la fronteriza Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua.



México aceleró en junio la vacunación en los municipios que colindan con Estados Unidos para convencer a la Casa Blanca para reabrir la frontera, cerrada a los viajes no esenciales desde marzo de 2020, pero todavía no se ha logrado un acuerdo al respecto a raíz de la expansión de la variante delta del nuevo coronavirus.



"Hay que decir que la frontera está abierta, no del todo, pero nunca se ha cerrado por completo. Sin embargo, necesitamos abrir la frontera y ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy", añadió López Orador.



La llamada con la vicepresidenta estadounidense, quien visitó México el pasado junio, será a las 4 p. m., hora local de la Ciudad de México.



El mandatario dijo que la reapertura total "va a depender mucho de lo de hoy", aunque también subrayó que hay "un repunte de contagios" tanto en México como en estados fronterizos del país vecino, como Texas, que dificultan la apertura.



"Esto es lo único que podría impedir que se abra la frontera, sin embargo, y es lo que voy a plantear, se puede demostrar que no se pone en riesgo a la población, a los trabajadores, a las empresas", expresó. EFE

