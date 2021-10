¿Mataron a mujer que se disfrazó de La llorona por creer que era 'la real'?

En los últimos días se viralizó un video que dio pie a una macabra noticia: una mujer disfrazada de ‘La Llorona’ había sido asesinada ,el pasado 15 de octubre, en San Francisco Chimalpa, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.



Medios locales y reconocidos de ese país cubrieron la noticia. En todos los informes se aseguró que la mujer salió vestida de blanco a las calles mientras gritaba a viva voz: “¡Ay, mis hijos!”, frase característica de aquel espanto, según la leyenda popular.

Se dijo además que uno de los vecinos le disparó a la mujer a modo de ‘defensa personal’ al pensar que se trataba de un verdadero espíritu. La mujer habría muerto en el lugar de los hechos.



Los rumores se soportaron con un video en el que se le veía a la mujer siendo perseguida por perros. Se dijo que los gritos del ‘espanto’ asustaron a los animales.



La noticia, ampliamente difundida, tuvo que ser desmentida y tachada como ‘fake’ por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen extraída del video tomado por los vecinos que vieron a la mujer disfrazada. Foto: Twitter @SilencioXz

“Lamentablemente algunos medios han difundido una información de la cual no tenemos registro alguno que haya sucedido”, dijo la FGJ del Estado de México al ser consultada por EL TIEMPO.



Las autoridades agregaron: “Hemos rastreado cualquier posible indicio de estos hechos, pero hasta este momento no tenemos registro”.



Dicha información también fue compartida por la Fiscalía a través del Director de Comunicación Social de México.



La noticia falsa había causado gran impacto entre los usuarios en redes.



(Lea también: Madre habría embalsamado a su hija y puesto como maniquí en su tienda).



A algunos les pareció una broma de mal gusto que una mujer deambulara por las calles en medio de la noche. Otros aseguraron que era algo que debían dejar solo para el día de los muertos.



Durante más de dos días se creyó que en verdad aquella ‘Llorona’ había muerto producto de la imprudencia tanto del presunto atacante como de quien, según muchos, ‘salió a asustar’.



Todavía no se sabe quién está detrás de los videos viralizados, pues, aunque no hay registro de una muerte en esa zona de México producto de ese tipo de circunstancias insólitas, el metraje muestra la supuesta identidad de la mujer ultimada.

Más noticias

El crimen impune del asesino de inocentes que puso cianuro en medicamentos

Halloween: Estos son los lugares más horripilantes de todo el mundo

Las películas más escalofriantes del mundo para ver en octubre

Jamie Lee Curtis: 'Sin 'Halloween' no habría dejado huella en el cine'

Casa donde se grabó 'Scream' se podrá alquilar para Halloween, ¿iría?

Tendencias EL TIEMPO