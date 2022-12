Aurelia García Cruceño, una jóven indígena de 20 años de edad, fue liberada luego de haber pasado tres años de prisión por una condena de homicidio en razón de parentesco; delito al que fue condenada en un proceso que ha recibido varias denuncias de irregularidades por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.



Los hechos por los cuales se acusó a García se remontan a 2019, cuando tenía 18 años de edad. La jóven que vivía en Xochicalco, en el estado mexicano de Guerrero, comenzó a ser víctima de abuso sexual por parte de un policía de 50 años que trabajaba en el sector.



Aurelia decidió no decir nada acerca de las violaciones y al enterarse que estaba embarazada decidió huir. Escapó de su comunidad para hospedarse donde su tía, donde sufrió un aborto involuntario.

En una audiencia que duró ocho horas, Aurelia García fue puesta en libertad luego de haber pasado tres años bajo rejas en un polémico proceso que la jueza desestimó bajo el argumento de que no existen pruebas suficientes para considerar que la joven indígena habría cometido un homicidio en razón de parentesco.



(También: Los habrían matado por una casa: el crimen del actor Andrés Tirado y su hermano)



La joven indígena sufrió de un aborto involuntario en octubre de 2019, a los ocho meses de un embarazo resultado de una violación, luego de haber huido de su comunidad por miedo a las represalias que podría haber recibido por tener un hijo fuera del matrimonio.



Durante el aborto, Aurelia perdió tanta sangre que su propia vida estuvo en riesgo, el cuerpo médico la atendió y estando en el hospital, aún en estado de indefensa y desorientación por la pérdida de sangre, fue detenida por la policía por homicidio de su hijo.



Fue sentenciada a 13 años de prisión, de los cuales pasó tres recluida en la cárcel de Iguala (Guerrero).



(Le puede interesar: ¿Qué significa que EE. UU. entregue sistemas antimisiles Patriot a Ucrania?)

El momento de la #liberación de Aurelia; fue puesta en libertad por falta de pruebas.



Estaba acusada de homicidio en razón de parentesco.



Detalles: https://t.co/oWDOIEir6M pic.twitter.com/kyln5aIU7i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 21, 2022

Aurelia fue forzada a firmar documentos en los que reconocía su culpabilidad. Al menos seis organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos cuentan en un relato enviado al juzgado que, la joven estando esposada a la cama firmó los documentos de la Fiscalía que además estaban en español, idioma que Aurelia García no manejaba.



(Siga leyendo: Perú y México chocan por asilo a familia del expresidente Pedro Castillo)



Los mismos abogados que debían defender a García le decían, en español y no nahuatl (su lengua nativa), que debía aceptar la pena de 13 años y que de lo contrario pasaría 50 años en prisión.



Aurelia nunca contó con un interprete y, según el informe presentado por organizaciones de derechos humanos, fue engañada a aceptar la condena en un proceso que no tiene solidez jurídica porque “nunca entendió cabalmente lo que estaba aceptando”.

#JusticiaParaAurelia Nos encontramos afuera del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero exigiendo Justicia y Libertad para Aurelia García durante su última audiencia de juicio. #LiberenaAurelia



Más info 👉🏽 https://t.co/nfSn7K2Opl pic.twitter.com/Mnfbg06pLt — IMDHD (@IMDHyD) December 1, 2022

Un caso, como muchos en el país

Para las mujeres en el estado de Guerrero la situación es particularmente difícil debido a las condiciones de narcotráfico, altos indices de violaciones a mujeres y de abortos clandestinos



(Además: Volodimir Zelenski pide a EE. UU. más ayuda para acelerar el triunfo ucraniano



Asimismo, las mujeres indígenas están en mayores condiciones de vulnerabilidad debido a las tradiciones comunitarias que las obligan a casarse y tener hijos a muy temprana edad, entre otras violencias por razón de género y desconocimiento de su lengua nativa.



A pesar de que la Corte Suprema de México despenalizó el aborto el año pasado, y que el Congreso de Guerrero aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, las Fiscalías han usado recursos legales para seguir condenando a mujeres que abortan de forma voluntaria o involuntaria, como el caso de Aurelia.



No son condenadas por aborto, sino por otros delitos como homicidio en razón de parentesco, omisión de cuidados o infanticidio.

Aurelia García sueña con ser docente

Facebook Twitter Linkedin

La joven indígena sueña con ser profesora de idiomas Foto: Twitter @antimonumenta

Después de haber sido sentenciada en 2019, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) apeló la condena.



Hasta que este martes se determinó que, en efecto, hubo violaciones al debido proceso y se repitió el juicio.



“En estos tres años en la prisión aprendí a hablar español. Ahora quiero estudiar y lograr mis sueños”, aseguró alegremente García en el canal de televisión Fuerza Informativa Azteca, mientras salía de la prisión, recibida por sus familiares, amigos y miembros de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.



(Además: Kfir: Colombia compraría 16 aviones caza Rafale por 2.500 millones de euros)



García sueña con estudiar para ser maestra bilingüe y dar clases a niños y niñas indígenas que hablen nahuatl.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con información de medios

Más noticias