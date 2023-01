En redes sociales está circulando el video de un hombre, quien permanece enganchado en la parte exterior de la ventana de un autobús mientras este se encuentra en movimiento. Según dicen algunos internautas, el individuo presuntamente sería un ladrón que intentó robar a los pasajeros.



El automotor se trasladaba por la carretera nacional de México Oriziba-Puebla, cuando el presunto atracador intentó hurtar a los integrantes del vehículo. Reportes dicen que el chofer aceleró a profundidad la unidad para evitar que el atracador escapara.



En el video, que ya es viral en las redes sociales, se puede ver como a alta velocidad el ladrón intenta no perder el equilibrio y seguir aferrado a la carrocería del bus para evitar lesionarse de gravedad. Así mismo, se puede escuchar al asistente del conductor llamar a las autoridades para hacer la correspondiente captura del maleante.



Lo particular del hecho, es que con el pasar de los minutos el sujeto empieza a rogar a los operarios que paren el autobús para que él pueda bajarse. Luego, la grabación se interrumpe abruptamente por lo que se desconoce cuál fue el desenlace de esta peculiar historia.



Las reacciones de usuarios de internet no se hicieron esperar y algunos dejaron sus puntos de vista en la caja de comentarios de la publicación: "Este men le queda corto a toreto", "Peligrosísima esa carretera"; "Y cómo acabó? Lo atraparon?", "Yo si vi a este personaje en Rápidos y furiosos jaja" y "Cada día normalizamos más que los ciudadanos vivimos en el filo de la navaja", fueron algunas reacciones.



Este hombre que se hizo viral por ir colgado de un tráiler en la autopista Puebla-Mexico y acusado de ladrón, resulta que no lo es; pretendía detener al trailero porque atropelló a un peatón a la altura de Chachapa #Puebla.



El atropellado no quiso proceder legalmente. pic.twitter.com/ZmoKgirx1Y — Hora MX (@LaHora_Oficial) January 24, 2023

