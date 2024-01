Lo que hay detrás de la popularidad de Amlo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), se retrata regularmente como un líder autoritario con tendencias dictatoriales que está socavando las instituciones democráticas del país. Un demagogo encantador cuyos seguidores lo siguen sin pensar, cautivados por su retórica populista.

Como académica y periodista mexicana, también he sido muy crítica con Amlo. Es un líder con impulsos populistas que recurre comúnmente a criticar públicamente a sus adversarios, sin importar si sus críticas están fundamentadas. Sus duras medidas de austeridad causaron sufrimiento innecesario durante la pandemia y después del huracán Otis (que golpeó el suroeste del país este año), y han degradado los sistemas gubernamentales eficaces hasta el punto de que las fuerzas militares ahora son responsables de asuntos que normalmente requieren liderazgo civil.



A pesar de esto, Amlo, tan defectuoso, goza de un nivel muy alto de apoyo entre los mexicanos, con alrededor del 66 % de aprobación, según un promedio de encuestas. Las mediciones también sugieren que la ficha de Amlo a sucederlo en el Palacio Nacional, quien es leal a él, Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la Ciudad de México, ganaría fácilmente las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de junio de 2024. El partido de Amlo, Morena, también es el favorito para ganar la mayoría de las gobernaciones.

Una explicación común que dan para tratar de entender esto es que Amlo ha engañado a los mexicanos y los votantes lo siguen ciegamente porque les gusta más allá de cualquier argumento racional. No creo que esto sea cierto. Tratar la popularidad de Amlo como una especie de estafa hueca es perderse un momento históricamente significativo en la joven democracia de México. Aquí hay mucho más en juego.



De hecho, el gobierno de Amlo ha logrado importantes avances en políticas internas que han favorecido a los pobres. Aumentó el salario mínimo en un 85 % por encima de la inflación y promulgó reformas laborales que fortalecieron una nueva generación de sindicatos democráticos y autónomos. Como resultado, los salarios, medidos por ingresos laborales per cápita, han alcanzado un máximo histórico en México.

Enfoque en trabajadores

Amlo ha invertido una cantidad significativa de fondos públicos en iniciativas de desarrollo, como un corredor interoceánico y un tren turístico, para ampliar las oportunidades de empleo y comercio en comunidades que han estado ávidas de inversión durante décadas.



Internacionalmente, el Tren Maya ha sido criticado por su impacto ambiental, pero una encuesta de octubre de 2021 (la única medición pública centrada en la región) encontró que el 87 % de los locales aprobaban su construcción porque querían empleo y oportunidades económicas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la economía mexicana crezca un saludable 3,2 % en 2023, y según el Banco Central de México, los estados más pobres del sur están prosperando más que el resto del país.

Así mismo, el número de familias que reciben asistencia social ha aumentado constantemente durante su mandato. Hoy, 14 millones de familias reciben transferencias de efectivo, y el pago promedio que se les da a estas ha incrementado en un 55 %, ajustado a la inflación. Estas transferencias sacan a 3,5 millones de personas de la pobreza, un 52 % más respecto a administraciones anteriores.



Su forma de gobierno ha controvertido con la de administraciones anteriores que no lograron resultados para la mayoría de la población y, al contrario, habrían enriquecido a una élite dorada. Para cuando Amlo asumió el cargo, el 88 % de la ciudadanía de México creía que un gobierno servía principalmente a las clases altas y, según algunas medidas, el país era el cuarto más desigual del mundo.

A diferencia de los antecesores de Amlo, él ejerce el poder de maneras que la gente percibe como más democráticas y cercanas a la gente. Por ejemplo, toma el autobús, se detiene en tiendas de conveniencia al azar para comprar su propia comida y habla un español vernáculo. En banquetes estatales, ofrece preparaciones rurales mexicanas como tamales y realiza conferencias de prensa diarias en las que enfatiza repetidamente la ferocidad de las élites económicas de México. También ha visitado pequeñas comunidades que antes no interesaban a los funcionarios federales, siendo ese encuentro uno de los pocos que los locales han tenido con el Estado mexicano.



Como resultado, Amlo ha mejorado la percepción de los mexicanos sobre su democracia. Durante sus primeros años en el cargo, la proporción de mexicanos que confían en el gobierno federal y su satisfacción con la democracia casi que se duplicó, según el respetado encuestador regional Latinobarómetro. Y aunque la seguridad sigue siendo una preocupación importante para los mexicanos, las tasas de homicidios han disminuido ligeramente de 28 a 25 por cada 100.000 habitantes de 2018 a 2022, y los ciudadanos informan sentirse más seguros que en cualquier otro momento en más de una década.

Ha surgido una renovada fe en el Gobierno y sus instituciones. La percepción pública de que el gobierno federal no es corrupto o rara vez lo es se ha triplicado. Según una encuesta de mayo de 2022, dos tercios de los mexicanos quieren que la próxima administración continúe el trabajo adelantado.

Los peros



Además de lo enunciado al comienzo del texto, hay muchas otras razones para criticar a Amlo. No ha logrado llevar a cabo reformas fiscales muy necesarias, como aumentar los impuestos a los más ricos, y no ha construido una política industrial para promover el desarrollo económico del país. El sistema de salud de México se ha deteriorado debido a la crónica falta de fondos, perjudicando las vidas de millones de familias. Todas estas son críticas legítimas.



Además, queda la pregunta de si Amlo utilizará su carisma y autoridad para socavar las instituciones electorales con el fin de debilitar las posibilidades de que los partidos de la oposición ganen. En mi opinión, esta amenaza está muy exagerada. La pregunta debe ser vista en contexto. No hay signos significativos de descomposición democrática en México.

Las instituciones electorales de México son sólidas. Desde que Amlo asumió el cargo, ha habido numerosas elecciones, y tanto observadores nacionales como extranjeros las han calificado, en general, justas y limpias.



Cuando el presidente intentó reformar el Instituto Nacional Electoral (INE) y reducir su presupuesto, no pudo reunir una supermayoría para lograrlo, incluso cuando un 66 % de mexicanos estaban a favor de esa medida. La reforma se cubrió de manera acrítica como un intento de destruir la democracia, cuando en realidad reformar el instituto afectaría tanto al partido de Amlo como a otros. Por supuesto, hay muchos escenarios imaginarios donde Amlo diseña e implementa reformas electorales catastróficas. Sin embargo, ninguno de esos escenarios se ha materializado.

Su partido ha reconocido fallas electorales, incluida la pérdida de su supermayoría en el Congreso, varios distritos clave en la Ciudad de México, el poderoso estado de Nuevo León y otras seis contiendas por gobernaciones. Y no hay dudas de que las próximas elecciones presidenciales serán libres y justas y que Amlo dejará el cargo como está previsto para este año.



Los medios de comunicación siguen siendo libres para ser críticos con el gobierno de Amlo. Eso sí, los partidarios de Amlo pueden estar subrepresentados en los medios, y no al revés. Sus opositores son libres de organizarse y manifestarse, y lo han hecho con gran éxito. No ha habido un solo político arrestado por expresar su desacuerdo con su administración.

México polarizado

La pregunta es por qué la visión minoritaria de que Amlo no ha ofrecido nada a sus votantes se ha convertido en la idea dominante para entender el México de hoy.

Esto, en mi opinión, tiene mucho que ver con las personas a quien la prensa presta atención. Los periodistas internacionales a menudo se basan en las perspectivas de mexicanos que hablan inglés, tienen títulos de universidades estadounidenses o trabajan en think tanks financiados por corporaciones para construir su propia percepción de la realidad mexicana. Este método genera un sesgo significativo en una sociedad altamente desigual como México, donde la posibilidad de estudiar otros idiomas y crear una amplia red internacional está limitada a aquellos en la cima de la distribución de la riqueza.



Esto es especialmente problemático dado que las personas con ingresos más altos son los principales financiadores de los partidos opositores, que son la base política rival de Morena. Los partidarios de las colectividades de oposición son conscientes de su influencia fuera de México y han invertido esfuerzos en concertar contactos privados con medios internacionales, invitándolos a eventos políticos y explicando la política doméstica mexicana desde su propio punto de vista.

En medio de las opiniones polarizadas que rodean al liderazgo de Amlo, un hecho permanece: su gobierno sirve como un símbolo de gobernabilidad democrática para la mayoría de los mexicanos, así como avances significativos en la calidad de vida de millones de familias mexicanas. Eso puede no ser suficiente para cumplir con algunas definiciones de una verdadera democracia; pero para muchos mexicanos, representa un gobierno mucho mejor de lo que estaban acostumbrados a tener.

AUTOR: VIRI RÍOS (*)

AMERICAS QUARTERLY

CIUDAD DE MÉXICO



(*) Académica y autora mexicana especializada en desigualdad y política social con un doctorado en Gobierno de la Universidad de Harvard.

‘The Economist’ califica a México de un régimen híbrido

Según el último informe del ‘Índice de Democracia Global’ que realiza anualmente The Economist, México es un régimen híbrido. En los resultados de 2022, el país norteamericano entró en la lista de los 10 países en la que su calificación empeoró, junto a Rusia, Haití y El Salvador. Para el año pasado, México tuvo una puntuación de 5,25 sobre 10, una reducción de 0,32 puntos en comparación con 2021 (5,57 de 10). En ese sentido, la nación al mando de AMLO se ubicó en el puesto 89 de 167 países evaluados.



La medición también califica por: 1. Procesos electorales y pluralismo, en la que México logró un 6,92 de 10; 2. Funcionamiento del Gobierno (4,64 de 10); 3. Participación política (7,22 de 10); 4. Cultura política (1,88 de 10), y 5. Libertades civiles (5,59 de 10). La calificación del 2022 para México ha sido la más baja desde el 2006, cuando The Economist comenzó a realizar el índice.