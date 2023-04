“No se lo deseo a nadie, que Dios los guarde en la palma de su mano” y “no hay dolor tan grande que enterrar a un hijo” fueron algunas de las desgarradoras palabras que Maribel Guardia dijo en una rueda de prensa, en la cual se refirió a la muerte de su hijo, Julián Figueroa.



(Siga leyendo: Falleció Julián Figueroa: hijo del cantante Joan Sebastian y Maribel Guardia).

El repentino fallecimiento del joven ha conmocionado al mundo artístico mexicano, pues fue encontrado “inconsciente en su cuarto y sin rastro de violencia”. De hecho, el parte médico indicó que el actor murió por “un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.



Julián Figueroa, hijo del también fallecido cantante Joan Sebastian, tenía una brillante carrera artística. Además, había formado una hermosa familia junto a la también actriz Ime Garza, con quien contrajo nupcias en 2017.



A pesar de la dura situación, Maribel Guardia se ha dirigido a los medios de comunicación y aunque se le ha notado muy triste por lo sucedido, la mujer se ha tomado varios minutos para comunicar la situación.

(Siga leyendo: De qué murió Julián Figueroa, hijo del cantante Joan Sebastian y Maribel Guardia).

Julián Figueroa y Joan Sebastian. Foto: Instagram: @ julian_f.f

Las desgarradoras palabras de Maribel Guardia

Este martes, 11 de abril, Maribel Guardia habló junto a su nuera sobre el fallecimiento del joven.



De acuerdo con la actriz, el apoyo de las personas ha sido clave para sobrellevar el dolor que hoy embarga su vida.



“No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que la casa está tan linda, que llegaron las flores, la casa está tan linda tan llena de energía, no esperaba que la gente me dijera cosas tan lindas", dijo agradecida Guardia.

(Puede leer: El mensaje que escribió Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian, antes de morir).

No hay dolor más grande que enterrar a un hijo. No se lo deseo a nadie FACEBOOK

TWITTER

Luego, pidió entre lágrimas que rezaran por su hijo: “Rueguen mucho por nosotros para que podamos tener valor”.



"Y le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, y tener nietos, y [que los vean] triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo. No se lo deseo a nadie", dijo durante la rueda de prensa.



Según recopiló Univisión, Maribel Guardia afirmó: “Dios me lo dio y Dios me lo quitó” y reveló que decidieron no hacer un velorio público porque “necesitábamos vivir este dolor en familia con gente que realmente amó a Julián”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

