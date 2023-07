En México, un joven de 16 años construyó su propio vehículo con materiales reciclados. Rosvel Emir Cruz Herrera y su padre, se hicieron virales en las redes sociales por este invento.



(Lea además: Impactante robo a joyería en México: hombres rompen puertas y vidrios con mazos)



Rosvel es estudiante en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en Sinaloa, y ahora va a la escuela en su auto. Viendo tutoriales de Youtube se dispuso a construirlo.





“Yo estaba en Facebook y me salían fotos de carritos, también en YouTube. Entonces pensé que podía hacer uno, así que con los materiales que tenía en mi casa lo formé. Tenía una cuatrimoto pequeña y las herramientas. Me guíe de los videos que aparecían en Facebook y me iban gustando para implementarlos en el mío”, expresó el joven en un video colgado en Youtube.



Las partes de una cuatrimoto, de una motocicleta y de una lavadora, además de un fierro que no eran importantes en su casa, fue lo que usó para la elaboración.



“Tiene la suspensión delantera y los brazos de dirección de la cuatrimoto pequeña. La orquilla trasera también es de la cuatrimoto. El motor es de una moto y ya lo demás es de pura tubería que fuimos haciendo. El tanque del combustible es de una bomba de presión de agua, pero la entrada y la salida (para el combustible) es del taque de otra moto. Tiene freno, acelerador, clutch y palanca de velocidades, mientras que el volante es una cadena a la que le dimos forma redonda con una cubeta. El piso es la lámina de una lavadora y el asiento me lo regaló un tío”, aseveró el muchacho en una entrevista al canal Univision.



El joven insistió en que probó el vehículo por dos semanas antes de ir a la escuela en él. Por los momentos no ha tenido inconvenientes.

REDACCIÓN INTERNACIONAL