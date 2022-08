Una pasajera de taxi en la Ciudad de México denunció en redes sociales una frase que consideró machista, pues el chofer no la dejaba bajar del carro. La mujer aseguró que la frase "te duermes y te cojo" evidencia "que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita".

La usuaria de redes sociales señaló que le pidió al taxista que la bajara, pero él no accedía. "Hasta que no le tomé la fotografía no me bajó".

#NotaPuntual ¦ "TE DUERMES Y TE COJO", el mensaje que un taxista tiene adherido dentro de su vehículo causa indignación en redes sociales.



A lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX responde que tomarán las acciones pertinentes.@JaliscoDiario pic.twitter.com/3HSFZUXix2 — @carol (@carol7616) August 26, 2022

Después de la denuncia, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) se comunicó con la chica. "Lamentamos el inconveniente, le pedimos mayor detalle del incidente, por favor, como placa de unidad y ascenso y descenso de dónde abordó la unidad”, escribieron.

Sin embargo, la denuncia de ella levantó todo tipo de comentarios entre tuiteros. "Ya todo es violencia. ¿El mensaje era para ti? Yo creo que era una frase y ya, ¡Pero ya todos somos de cristal!", le reclamó un internauta a quien una mujer le respondió: "La generación de ‘cristal’ son ustedes, porque están tan acostumbrados a normalizar este tipo de situaciones grotescas, que cuando levantamos la voz a ustedes les ofende, ustedes deberían de ser la generación de cristal porque se quiebran en cuanto dejamos de normalizar las cosas".

Esas calcomanías de «Te duermes y te cojo» son un chiste muy viejo para pedir con humor al pasajero que no se duerma en el trayecto, por cualquier aclaración.



Desgraciadamente hoy en día hay mucha morra abandonada por su papá, que por todo la quiere hacer de pedo. — EL ELEGIDO*️⃣ (@Elegido123_) August 27, 2022

Leí un tuit de una mina que subió a un taxi en mexico que literalmente tenía una frase escrita adelante “te duermes y te cojo”. Además de lo perturbador de la escena, más preocupante es ver a los onvres comentando que es en sentido figurado y que se calientan por cualquier cosa😳 — Belén ✨ (@BelenBarsesa) August 26, 2022

¿Es un delito?



El Código Penal de la Ciudad de México en su artículo 179 define que realiza acoso sexual "quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad".

El delito de acoso sexual alcanza de uno a tres años de prisión en México. "Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior”.

"Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta", señala el Código Penal.

Por el momento, se desconoce si la pasajera interpondrá la denuncia ante las autoridades.

