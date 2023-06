En el exclusivo sector de Polanco, México, sucedió un impactante robo de una joyería que interrumpió las compras de algunos ciudadanos.



El asalto de no creer ocurrió el pasado lunes 26 de junio y quedó captado en video. Le contamos el terrible hecho de inseguridad.



Según varios medios locales y el metraje difundido, los delincuentes usaron mazos para destruir el vidrio del establecimiento, conocido como tienda Berger.



Tras los insistentes golpes, los sujetos lograron sustraer relojes y joyas. De hecho, el alcalde en Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, confirmó que fueron robados 15 relojes en un lapso de 10 minutos en el Centro Comercial Antara, en Polanco.



Los reportes iniciales indicaron que uno de los hombres tenía un arma de fuego, y aunque sí hubo detonaciones, según testigos. Los hombres usaron un mazo para cometer el delito.

¿Qué pasó después? Captura y heridos

Según el alcalde, tras el atraco no se registraron personas heridas. “Sobre el reporte del asalto a una joyería en Antara les informo que no hay personas lesionadas”, informó en Twitter.

Sobre el reporte del asalto a una joyería en Antara les informo que no hay personas lesionadas.



Nuestro equipo de @BlindarMH🛡️y las autoridades responsables ya se encuentra en el lugar. — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) June 27, 2023

El funcionario también confirmó que las personas de seguridad de la plaza no estaban armados. Por lo tanto no se logró una captura y los sujetos lograron huir.



No obstante, hace pocos minutos, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que ya se logró la primera detención.



“Faltan más personas por detener y este hecho no quedará impune en nuestra Ciudad. Todos serán detenidos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Del robo a la joyería en Antara Polanco informamos que ya se logró la primera detención después de realizar varias acciones operativas durante la noche. Faltan más personas por detener y este hecho no quedará impune en nuestra Ciudad. Todos serán detenidos. pic.twitter.com/XXjwJ5YGGC — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 27, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

