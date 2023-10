Mujer policía en Acapulco amamanta bebé tras huracán Otis; no había comido en 24 horas

El pasado miércoles 25 de octubre, Otis tocó tierra en las inmediaciones de Acapulco, México, como un huracán de categoría 5.



Otis avanzó veloz por el Pacífico mexicano para impactar en el estado de Guerrero sobre las 12:25 a. m. Para este 30 de octubre, se han confirmado 48 muertes, grandes daños materiales –con miles de viviendas, hoteles y hospitales afectados- fallas en las comunicaciones y en el servicio de luz.



Como parte de las acciones que ha tomado el gobierno y las autoridades hay agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que desplegados en Acapulco.



En medio de los recorridos por las calles de la ciudad, un agente de la policía, identificada como Arizbeth Ambrosio, del agrupamiento Fuerza de Tarea 'Zorros', se encontró con una mujer que llevaba un bebé en brazos, quien no paraba de llorar.



Cuando la policía habló con la madre, esta aseguró que su hijo no había comido por al menos 24 horas, según detalló el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, en la red social X.



Ante la situación, Ambrosio se ofreció a amamantar al bebé de cuatro meses, no sin antes pedirles la autorización a sus superiores.

Mujer policía de la #SSC que brinda apoyo en #Acapulco, #Guerrero, amamantó a un bebé de cuatro meses que no había probado alimento en más de dos días. https://t.co/9SW7OHV6V2 pic.twitter.com/Rj1qGLvEgt — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 30, 2023

La policía también tiene un hijo pequeño a quien ya está dejando de amamantar y que dejó en Ciudad de México para trasladarse a Acapulco a adelantar las labores de rescate, según detalló el medio local Milenio.



“La uniformada buscó un lugar, se acomodó de la mejor manera para poder alimentar al bebé que con mucha hambre recibió el alimento que le fue proporcionado por la integrante de la SSC”, detallaron en un comunicado del SSC.



"Luego de unos minutos y al ver que el menor estaba satisfecho, la ciudadana agradeció el apoyo y bondad de la mujer policía que acudió a su estado para colaborar en las labores de ayuda ante el desastre que dejó el huracán Otis”, agregaron.



Las imágenes en las que se ve a Arizbeth Ambrosio alimentando al pequeño ya han sido replicadas por varios medios de comunicación, y tanto autoridades, periodistas como internautas han agradecido el acto de solidaridad de la uniformada.



"Creo que es una labor súper importante, aparte de que pues nosotros estamos capacitados para atender este tipo de emergencias y el agrupamiento está constituido por varias especialidades", dijo la mujer policía a Milenio.



“Mi admiración al compromiso, bondad y vocación de servicio de las policías de la Ciudad de México”, comentó Pablo Vázquez sobre el acto de solidaridad de la policía.

En #Acapulco, una compañera del agrupamiento Fuerza de Tarea - Zorros de la @SSC_CDMX apoya con leche materna a un bebé que no había comido en 24 horas. Mi admiración al compromiso, bondad y vocación de servicio de las policías de la Ciudad de México. #SomosSSC #LaMejorPolicía pic.twitter.com/LBiW6lV0r0 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 29, 2023



