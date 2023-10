Video: las inundaciones y destrozos que dejó paso del huracán Otis en Acapulco, México

El huracán Otis se degradó este miércoles a categoría 2 de la escala Saffir-Simpson tras golpear el puerto de Acapulco, en el Pacífico mexicano, en donde dejó daños materiales, aunque no hay reportes de muertos hasta el momento.



"Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación (...), sí daños materiales, ruptura de caminos; la propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su habitual rueda de prensa matutina.

El Presidente informa que tras el fuerte impacto del huracán Otis en Guerrero las comunicaciones están totalmente suspendidas "Hasta ahora no tenemos dato sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos. Sí daños materiales, ruptura de caminos, la propia…

A las 7 de la mañana, el centro del ciclón, que pasada la medianoche local tocó tierra como 5, la categoría máxima, se encontraba a 100 km al noroeste del popular balneario, con vientos sostenidos de 175 km/h, y se desplazaba a 17 km/h, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).



Por su avance, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió de lluvias "extraordinarias", mayores a 250 milímetros en Guerrero, así como "intensas" en Michoacán y el suroeste del Estado de México.



También habrá precipitaciones "muy fuertes" en Chiapas, Morelos y Oaxaca, así como rachas de viento de 120 a 150 kilómetros por hora, oleaje de 5 a 7 metros de altura y condiciones para la formación de trombas en las costas de Guerrero.

DEVASTADOR: El Huracán Otis ha dejado un panorama caótico en Acapulco, México, tras tocar tierra como un poderoso ciclón Categoría 5. Las imágenes que van saliendo son impactantes.

La comunicación con Guerrero es muy complicada; con Acapulco, prácticamente imposible



La comunicación con Guerrero es muy complicada; con Acapulco, prácticamente imposible

No hay líneas telefónicas ni internet, la Autopista del Sol está afectada y con daños en varios tramos tras el paso de #Otis, que tocó tierra como huracán categoría 5 ayer a las 0:25 hrs.

En menos de 24 horas, Otis pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, la más alta de estos fenómenos naturales, con dirección a las costas de Guerrero, donde afectó a zonas densamente pobladas, lo que ha alertado a autoridades municipales, estatales y federales.



Al amanecer, gran parte de Acapulco, con cerca de 780.000 habitantes, seguía sin energía eléctrica y las comunicaciones eran inestables.



Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales y medios locales empezaron a difundir videos del momento en que palmeras, árboles y mobiliario urbano sufría el embate del viento y la lluvia de Otis.

Devastador #Huracan #Otis en Acapulco. Exigimos al gobierno de México y de Acapulco una respuesta puntual sobre cómo se brindará ayuda a los damnificados si ya desaparecieron el #Fonden.

URGENTE: Se reporta interrupción en el servicio de electricidad en Acapulco tras impacto del huracán Otis de categoría 5.

Algunos videos muestran daños en comercios, ventanales destrozados por el viento y turistas que colocaron camas y colchones a manera de protección en ventanas de hoteles, mientras que otros se refugiaron en los baños.



A medida que se interne en la zona montañosa del estado de Guerrero (sur), Otis perderá más fuerza y podría disiparse la noche de este mismo miércoles.



El ciclón cobró una fuerza inesperada en cuestión de horas, pues apenas al mediodía del martes todavía era una tormenta tropical, tomando por sorpresa a autoridades y pobladores de los estados afectados, especialmente Guerrero.



"Pocas veces, según los registros, se desarrolla así un huracán tan pronto y con tanta fuerza", explicó López Obrador.



Otis, un huracán sin precedentes, que llegó a alcanzar la categoría 5, tocó tierra en Guerrero esta madrugada con vientos de 265 km/h. Habrá que esperar el amanecer para evaluar los daños. Deseo que todos se hayan mantenido seguros. Un abrazo solidario.

Protección Civil pidió en un comunicado que la población en zonas afectadas continúe resguardada. Y añadió que se desplegaron brigadas de auxilio a la población.



En Acapulco, muchos vecinos compraron agua y alimentos a última hora mientras comercios y casas protegían los ventanales cubriéndolos con maderas o con cinta adhesiva en forma de X.



El puerto registra una ocupación hotelera del 50 %, dijeron representantes de ese sector, quienes pidieron a los turistas permanecer en sus hoteles. El gobierno habilitó más de 500 albergues para pobladores que viven en zona de riesgo.



Este destino turístico se caracteriza por un accidentado relieve, con zonas planas y al menos tres cerros donde están asentadas numerosas viviendas, vulnerables a potenciales deslaves.

El huracán #Otis, de categoría 5, tocó tierra en Acapulco con vientos superiores a 265 km/h afectando gravemente a hoteles, negocios, así se vivió en Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En zonas cercanas a la costa de Guerrero se localizan además numerosas comunidades consideradas de alto riesgo ante fenómenos naturales por su precariedad y por estar enclavadas en montañas.



El gobierno local suspendió clases y pospuso la presentación de un informe anual de gestión para concentrarse en las labores de prevención, según un comunicado.



El 9 de octubre de 1997, Acapulco fue golpeado por el huracán Paulina, que tocó tierra con categoría 4, dejando más de 200 muertos, uno de los más letales en la historia de México.



El huracán Otis tocó tierra como categoría cinco y dejó en el puerto de Acapulco severas consecuencias. Así dejó el hotel Mundo Imperial.



El huracán Otis tocó tierra como categoría cinco y dejó en el puerto de Acapulco severas consecuencias. Así dejó el hotel Mundo Imperial.

Otis es el decimoquinto ciclón con nombre de esta temporada en el Pacífico, donde antes se formaron Adrian, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Fernanda, Greg, Hilary, Irwin, Jova, Kenneth, Lidia, Max y Norma.



Por sus amplias líneas costeras en el Pacífico y el Atlántico, México es uno de los países más vulnerables al embate de huracanes, con al menos una decena de fenómenos climatológicos al año, todos con potencial de convertirse en grandes ciclones.



Norma, que llegó a ser categoría 3, dejó el lunes pasado tres muertos ya degradada a tormenta tropical en el estado Sinaloa (noroeste). El fin de semana había tocado tierra como huracán en el sur de la turística península de Baja California, donde solo provocó daños materiales.



Hace dos semanas, el paso del huracán Lidia, que alcanzó la 4 (con vientos de hasta 249 km/hora), dejó al menos dos muertos en los estados occidentales de Jalisco y Nayarit.

*Con AFP y EFE