México enfrenta una ola de violencia que parece fuera de control. En 2022 se contabilizaron un total de 30.968 homicidios dolosos, mientras que en 2021 se sumaron 33.308. Previamente, se registraron los dos años más violentos de su historia, bajo la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.



Y si bien este jueves Amlo reconoció que en su Gobierno ha ocurrido el mayor número de homicidios de la historia de México, culpó a las administraciones anteriores por heredarle el problema.



“Ahora nos dicen: ‘qué barbaridad que el Gobierno de ahora es el Gobierno que tiene más homicidios’. Sí. ¿Pero por qué no pones la lámina (gráfica) de homicidios para que vean cómo nos dejaron el país? Porque esta es una mala herencia en seguridad”, expresó en su rueda de prensa diaria.



La tendencia ha sido a la baja con 30.968 homicidios dolosos en 2022 y 33.308 en 2021, pero en el primer cuatrimestre de 2023 hubo un repunte interanual de 0,26 por ciento con 9.912 asesinatos, un promedio de 83 al día.



Pero, desde su conferencia en el norteño estado de Tamaulipas, el mandatario responsabilizó a los gobiernos anteriores de la proliferación del crimen organizado al exhibir una gráfica con los asesinatos de los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).



“Nos ha costado porque ¿quiénes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país?. Pues estos. ¿Dónde están los cárteles creados por nosotros, tolerados por el Gobierno de nosotros? No. Se fueron consolidando por la impunidad y las complicidades”, argumentó.



🚩 Reconoce @lopezobrador_ que si hay más homicidios en este sexenio pero dice: "Vean cómo nos dejaron el país. Una mala herencia en seguridad. Son los responsables de la tragedia nacional". #Mexico pic.twitter.com/6auJPLxhTj — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 1, 2023

López Obrador acusó el 'narcoestado' que era México

El gobernante mexicano denunció que el país era un "narcoestado" al señalar a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el Gobierno de Calderón declarado culpable por una corte en Estados Unidos en febrero pasado por sus nexos con el narcotráfico.



“Era un narcoestado. Nos ha costado mucho esto. Y esperamos que siga bajando. Este año ha ido bajando, poco ¿eh? Y todavía nos queda el año próximo”, aseveró.



El presidente afirmó que "ya también están dando resultados los programas de bienestar, que son la basa para pacificar al país”. “Eso es lo que nos va a permitir vivir en una sociedad mejor y pacífica, entonces sí hemos bajado el homicidio, que este es uno de los delitos en donde no hay prácticamente o muy poca cifra negra (delitos no reportado), porque sí se denuncia y sí se sabe lo que se sucede”, señaló.



Pobladores de municipios de Michoacán crearon un grupo de comuneros de cuatro municipios, para defenderse de carteles Unidos y del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: foto: Agencia EL UNIVERSAL / EELG

Mayo se convirtió en el mes más violento del año en México

Mayo se convirtió en el mes más violento del año al registrar 2.350 asesinatos; un promedio de 76 diarios, según cifras preliminares del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



El total de víctimas de homicidio doloso del mes pasado representan un incremento de 9 por ciento con respecto a las 2.159 contabilizadas en abril.



Según las estadísticas del reporte diario, mayo tuvo un cierre violento, pues en los últimos días acumuló más de 90 asesinatos por día, por ejemplo el 28 de mayo; 93; 29 de mayo, 91; 31 de mayo, 90.



Nuevamente Guanajuato se ubicó como el estado con más muertes intencionales en mayo, con un total de 262 asesinatos, seguido del Estado de México, 199; Jalisco, 173; Baja California, 168; Michoacán, 166; Chihuahua, 152; Guerrero, 115; Nuevo León, 115; Veracruz, 94; Morelos, 89; Sonora, 88; Ciudad de México, 68.

Desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, López Obrador exhibe a los expresidentes por dejar que crecieran “las bandas” #LaMañaneraDeAMLO https://t.co/WfQooJEXRL pic.twitter.com/AaEMC27zDX — El Universal (@El_Universal_Mx) June 1, 2023

¿Negociar con carteles mexicanos para reducir el número de homicidios?

Esta semana también hubo polémica en México luego de que se le preguntó al presidente López Obradora sobre una posible tregua con la delincuencia en México para cesar las desapariciones.



Si bien Amlo comentó que estaba a favor de “cualquier medida que nos dejara vivir en paz”, expresó que la pregunta que se le hizo al respecto en rueda de prensa fue "tendenciosa”.



Se trata del pacto de paz propuesto por la madre buscadora Delia Quiroa, del colectivo "10 de marzo", a carteles del crimen organizado en México para que cesen los conflictos armados y se erradique la desaparición forzada de personas.

Las buscadoras se han capacitado en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas y han aprendido a excavar en fosas clandestinas. Foto: Lauro Rodríguez

"Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos", dijo el mandatario durante la rueda de prensa.



El gobernante mexicano se refirió así al llamado que hizo la activista, que busca a su hermano desaparecido desde marzo de 2014, y quien en una carta dirigida a líderes del narcotráfico pidió llegar a un acuerdo de paz para frenar la desaparición.

Mujeres del colectivo Luz de Esperanza reclamaron hace meses frente al Palacio de Gobierno en Jalisco por la falta de acompañamiento de las autoridades en los procesos de búsqueda. Foto: Lauro Rodríguez

México vive actualmente una crisis de desaparecidos, donde hay más de 112.000 personas no localizadas y 52.000 cuerpos sin identificar. Ante esta situación, la activista propuso a los líderes de los carteles de Sinaloa; del Noreste; del Golfo; de Tijuana; Jalisco Nueva Generación; los Zetas Vieja Escuela; de los Salazar; de Ciudad Juárez; de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana y/o Los Caballeros Templarios, la firma de un Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz.



"(Si el llamado es) que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen con violencia, claro, (que lo apoyo)", dijo ahora López Obrador. "Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo", aseveró.



Entre tanto, López Obrador reconoció que en México existen agresiones entre bandas y también agresiones contra las Fuerzas Armadas, además de enfrentamientos entre organizaciones criminales y autoridades en donde pierde la vida gente inocente. Sin embargo, aseguró que su Gobierno sigue buscando la paz.



