Una muchedumbre, de cerca de 150 personas, enfureció contra hombre que tomó un brócoli. Col golpes y todo tipo de violencia cegaron la vida del joven de nombre Apolonio.

Los habitantes de San Miguel Tianguistenco, estado de Puebla, México, acusaron al hombre de entrar a un cultivo y apropiarse de los brócolis. Por considerarlo un ladrón, lo arrinconaron y con objetos contundentes y hasta gasolina se abalanzaron sobre él. En medio del caos, le prendieron fuego.

Pese a que alcanzó a ser trasladado a un centro de salud, sus graves heridas lo condujeron a la muerte.

¿Quién era el joven linchado por el brócoli?

Gilberto Higuera, fiscal general de Puebla, expresó su consternación por la violenta reacción de la comunidad. Tras calificar como "salvaje" el hecho, anunció que se identificará a los responsables para que respondan por el homicidio.

"Era persona de origen humilde, más por necesidad se introdujo a un lugar, un terreno de cultivo, para tomar un par de brócolis. Eso originó, según la información preliminar que tengo, que lo privaran de su libertad, lo golpearan y quemaran", dijo Higuera, durante una rueda de prensa.

De acuerdo con la información de las autoridades, el joven tenía como primer nombre Apolonio. Fue descubierto por el propietario del cultivo y este habría alertado a sus vecinos.

"No, no, esto es un hecho que verdaderamente no se puede dejar pasar", insistió la Fiscalía. De otro lado, Julio Huerta, secretario de Gobierno de Puebla, también se unió para condenar el episodio.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ubica a ese estado como el principal donde se producen más linchamientos en todo México.

De los 217 municipios de Puebla, en 97 han ocurrido barbaries. Con corte a 2022, y desde que se tiene registro, Puebla acumulaba 269 linchamientos.

