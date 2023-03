En la noche de este lunes, 27 de marzo, ocurrió un hecho que tiene conmocionada a Latinoamérica: 39 personas que estaban detenidas en un centro para migrantes, en México, murieron quemadas.



Lo que más ha sorprendido es que los videos de seguridad revelaron que los guardias salieron del lugar sin socorrerlos.

Es criminal. Así dejaron encerrados a los migrantes en la Estación de Ciudad Juárez, Chihuahua. pic.twitter.com/MwwMGi1cTl — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 28, 2023

Una de las víctimas fue un colombiano de 22 años, identificado como Julián David Villamil, y para recordarlo su novia Valentina Soto acudió a los micrófonos de Caracol Radio.



La joven de 24 años narró que habían viajado juntos a México en agosto del año pasado, pero cuando iban rumbo a Estado Unidos, su destino final, a él lo deportaron. "Ingresé solo yo a Estados Unidos".

Es mi novio y pido que me den información de el sobre si está en la lista de heridos o fallecidos YA DEBERÍA ESTAR LA INFORMACIÓN COMPLETA, es Julián David Villamil Arévalo Colombiano tiene 22 años #consuladodecolombia #Juarez #migracionmexico #gustavopetro #lopezobrador pic.twitter.com/fVzMew6Vy4 — Valen soto (@Tina0198) March 28, 2023

Su travesía en México

Su sueño era estar acá para ayudar a su familia FACEBOOK

Valentina resolvió quedarse en el país americano, aprovechando que allí viven algunos de sus familiares. Mientras tanto, su novio volvió a Colombia: "Él se queda unos meses mientras reunimos más plata para volver a intentarlo porque su sueño era estar acá para ayudar a su familia. Era nuestro sueño", dice.



El 7 de febrero volvió a viajar y después de un mes se dirigió a Ciudad Juárez. De allí se dirigiría a El Paso, pero ocurrió un inconveniente: "Fueron cuatro días en bus, con extorsiones, humillaciones, robos... la policía mexicana extorsiona a los inmigrantes", denuncia la joven.



"Antier lo iban a cruzar y los coyotes -aquellas personas que ayudan a cruzar- lo dejaron botado en la frontera. Me escribió '¿qué hago?' y le dije que no se moviera porque lo cogería la policía". En efecto, pasó tiempo y alrededor de las 5:35 p. m. oficiales de Migración lo llevaron a la celda donde después moriría.



Al parecer, alcanzó a comunicarse con ella y le pidió que diera aviso al señor que le dio posada en días anteriores para que pudiera recogerlo. Fue esa misma persona quien luego le daría a ella la triste noticia acerca de que su ser amado ya no estaba más en este plano: "Él me llama y me dice que hubo un accidente en ese lugar, donde él fallece". Sin embargo, para ella no se trata de un accidente: "A todos esos muchachos los mataron".

Este era el panorama en el sitio. Foto: EFE

¿A qué se dedicaba Julián?

La intención de salir al país no era otra que buscar mejores oportunidades, ya que ambos en Colombia trabajaban en Corabastos y querían darle un futuro próspero a su familia. De acuerdo con el relato de Valentina, Julián, su papá y su hermano cargaban bultos de papa.



"Veníamos a guerrearla, limpiar baños... lo que nos tocara", dijo a Caracol Radio.



Por eso la situación en la que quedó la familia es tan crítica, ya que entre todos habían reunido el dinero necesario para el viaje de Julián -alrededor de 30 millones de pesos-. "Perdimos plata, pero también perdimos la vida de él", recalca su pareja.



Ahora Valentina clama al Gobierno que ayude a la madre y al hermano de Julián con la aprobación de una visa humanitaria. De esa manera podrían viajar a México a reconocer el cuerpo y, posteriormente, darle cristiana sepultura.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS