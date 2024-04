Habla familiar de colombianos hallados muertos en México junto a extraño letrero: 'Les propusieron trabajo'

Luego de un mes del hallazgo de tres colombianos sin vida en México, la familia aún no ha concretado la repatriación para su sepultura. La hermana de una de las víctimas entregó nuevos detalles de lo que estaban haciendo cuando fueron asesinados.

Luisa Fernanda Rodríguez, Carolina Arguello y Diego Arguello aparecieron en un lote baldío entre Puebla y Santa Cruz Alpuyaca el 6 de marzo de este 2024.

Autoridades mexicanas los encontraron envueltos en bolsas, con signos de violencia y junto a una cartulina en la que estaba un mensaje firmado por CJNG, al parecer siglas del grupo Cartel Jalisco Nueva Generación. El escrito los calificaba de ser supuestamente "extranjeros gota a gota" y "roba reloj".

Familia cuenta detalles de colombianos asesinados en México

La familia aseguró, en diálogo con Citytv, que los colombianos habían viajado a México en diciembre de 2023 con el objetivo de ir a Estados Unidos.

"Les proponen un trabajo y ellos se van. Al llegar allá, siempre nos cuentan que están trabajando en una bomba de gasolina, que estaban bien, nunca hubo una queja", contó Ana María González, hermana de una de las víctimas.

Una de las colombianas mantenía comunicación constante para reportar cómo marchaba todo en México: "Mi hermana hablaba todos los días por videollamada con mi mamá. A veces, tenía turnos de noche, de día".

Sin embargo, los tres dejaron de comunicarse. Ante la extrañeza, familiares trataron de contactarlos, pero no recibían mensajes ni llamadas, por lo que pensaron que tal vez habían cruzado la frontera hacia Estados Unidos.

"Pasó el tiempo. Esperamos y esperamos, preocupados porque no aparecían", dijo González para Citytv.

El 6 de marzo les informaron que los habían encontrado muertos. Desde entonces, han buscado cómo repatriar los cuerpos.

"No los queremos dejar allá. No queremos que se queden en ese país, pero los recursos no nos dan. Hemos hecho rifas, les hemos pedido ayuda a la gente y al Consulado. Nos contestaron que Colombia no tenía los recursos para hacer repatriación", añadió.

Por tanto, la familia está reuniendo más dinero para lograr traerlos de vuelta, mientras espera que las autoridades de México avanzan en la investigación con tal de conocer las circunstancias del crimen y quiénes son los responsables.

El estado de Puebla contabilizó 135 homicidios entre enero y febrero de 2024, últimas cifras compartidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El número cayó un 11.7 % frente al mismo periodo de 2023.

