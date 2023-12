Gobierno de México rectifica cifra de personas desaparecidas: sigue buscando a 92.000

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de México, Teresa Guadalupe Reyes, aseguró este miércoles que aún están buscando a 92.000 personas desaparecidas con "diferentes niveles de aproximación" después de que el Gobierno ofreció una cifra de cerca de 12.000 hace días.



En la conferencia diaria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la representante de la CNB defendió la nueva categorización de personas desaparecidas para poder atender "la gama compleja de realidades" que hay entre "el que no está localizado y el que sí lo está".

"En términos de lo que hemos estado trabajando, podríamos decir que, conforme al dato de 110.000 (desaparecidos) que había en esos momentos (hace un mes), hemos localizado a 16.000 y seguimos buscando a 92.000 aproximadamente, con diferentes niveles de aproximación", detalló.



A mediados de diciembre, el Ejecutivo notificó que había 12.377 personas desaparecidas según su nuevo censo y no 111.000, cifra revelada anteriormente en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que López Obrador había tachado de "manipulado".



Según reiteró el Gobierno ahora, de las 110.964 personas desaparecidas, 16.681 están localizadas y 17.843 están ubicadas, pero no localizadas, 26.090 no cuentan con datos suficientes para su identificación, 36.022 están registradas aunque sin indicios para su búsqueda y 12.377 tienen una denuncia por desaparición confirmada.



Las buscadoras se han capacitado en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas y han aprendido a excavar en fosas clandestinas. Foto: Lauro Rodríguez

Tras los cuestionamientos de agrupaciones de familias de desaparecidos, ahora se matizó la cifra y Reyes subrayó que "no se va a dar de baja nadie", sino que se va a "actualizar" el sistema para abordar un "bloque de registros de personas desaparecidas que no cuentan con toda la información requerida".



"El registro es histórico y viene, principalmente, de dos grandes bases de datos. Tiene dificultades, por decirlo así", argumentó.



"Hay una revisión que está haciendo un equipo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt) para corregir y mejorar. Esto no implica que se dé de baja a nadie", insistió.

'No se ha borrado a nadie'



En la misma conferencia, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, defendió que "no se ha borrado a nadie ni se borrará".



Algunas organizaciones sociales criticaron el cambio de cifras, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que avisó de que "acotar en 12.377 el número de personas desaparecidas puede minimizar una crisis mucho mayor".

Mientras que la ahora extitular de la CNB, Karla Quintana, renunció al cargo porque, en su opinión, la intención del nuevo conteo era reducir la cifra oficial de personas desaparecidas.



"Todos los registros de desaparición cuentan con una estrategia para poder continuar con la localización y la búsqueda", remachó Alcalde, y apeló a la ciudadanía a que "ayude a obtener información" sobre las personas desaparecidas.



Finalmente, López Obrador anunció que "cada mes" se presentará un informe sobre la situación de las personas desaparecidas: el próximo será el lunes 29 de enero.

EFE