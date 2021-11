Adolescente asesinó a su hermano tras una discusión sobre 'Free Fire'

En el estado de Veracruz (México), un joven de 17 años apuñaló a su hermano, de 22, luego de que, al parecer, ambos tuvieron una acalorada discusión en torno al famoso videojuego 'Free Fire'.



Según el medio local 'Imagen de Veracruz', Alexis, como se llama el menor, asesinó a su hermano mayor, Luis Ernesto, frente a su madre y su padrastro. El joven le causó múltiples heridas en el cuello a la víctima, las cuales terminaron provocando su muerte.



El padrastro le explicó a la Policía que los dos hermanos estaban jugando 'Free Fire' desde un celular cuando de repente empezaron a discutir.



Sin embargo, las autoridades no saben si la discusión inició porque Luis Ernesto no quiso prestarle el teléfono a su hermano para que jugara, o si, por el contrario, Alexis perdió una partida contra su hermano mayor.



Nayde, la madre de ambos jóvenes, indicó que su hijo estaba inconsciente en la sala de la casa. Ella, junto con su pareja, retuvieron a Alexis hasta que los servicios de emergencia llegaron.



Cuando los socorristas de la Cruz Roja atendieron a Luis Ernesto, confirmaron que ya no tenía pulso. Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) por personal de los Servicios Periciales.



Por otro lado, el menor de 17 años fue entregado a las autoridades y puesto a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del octavo distrito judicial, con sede en el municipio mexicano de Papantla.



#HOMICIDIO POR DISCUSIÓN SOBRE FREE FIRE

Luis Ernesto L. de 22 años fue asesinado por su propio hermano de 17 años, luego de enfrascarse en una discusión, presuntamente originada por el juego #FreeFire, en Gutiérrez Zamora, Veracruz. pic.twitter.com/de1wUWhkFH — SIPSE NOTICIAS TVCUN (@sipsenoticiastv) November 8, 2021

Cabe resaltar que no es la primera vez que el nombre de 'Free Fire' está involucrado en un crimen, pues a finales de octubre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el caso de tres menores de edad que fueron secuestrados a través del videojuego.



El mandatario explicó que dos usuarios , identificados como 'Rafael' y 'Miriam', contactaron a los menores a través de 'Free Fire' y les prometieron un salario a cambio de trabajar para el crimen organizado.



Los tres menores fueron trasladados a la ciudad de Tlacolula, en donde fueron retenidos por una banda delincuencial. Poco tiempo después, las autoridades de la Policía Cibernética lograron dar con las víctimas por medio del mismo videojuego.

