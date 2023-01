Momentos de pánico vivieron varias personas que se encontraban en una feria en Cancún, México, cuando la atracción conocida como 'el martillo' comenzó a girar sin control durante 10 minutos.

Personas que se encontraban a las afueras de la feria lograron captar el momento cuando la atracción comienza a girar sin detenerse, según los medios locales esto se produjo por las fuertes lluvias que se presentaban en la zona.



Un usuario de Tiktok asegura que 'el martillo' giró por 10 minutos, en el video subido a las redes sociales se escuchan los gritos de pánico de las personas que están dentro de la atracción.



Las personas que presenciaron los hechos también denunciaron la nula intervención de las autoridades para rescatar a las personas atrapadas en la atracción mecánica, pues esta feria está ubicada a un lado de la Fiscalía de Quintana Roo.



Afortunadamente la situación pudo ser controlada y las personas salieron ilesas de la atracción.



Este video se hizo viral en las redes sociales y alcanzó los seis millones de reproducciones, 429 mil likes y más de cuatro mil comentarios. “Desde que empecé a estudiar ingeniería mecánica, no he vuelto a subirme a juegos de feria”, “Gracias, cada vez refuerzo más mi miedo para no subirme allí”, “ya no me vuelto a subir a ningún juego mecánico”, fueron algunos de los comentarios.

Pamela Avendaño

​REDACCIÓN TENDENCIAS