Fallas geológicas seguirán ocasionando microsismos en la Ciudad de México

En la Ciudad de México, la actividad geológica de antiguas fallas, algunas inactivas durante décadas, ha resurgido, causando los recientes microsismos en la capital mexicana desde mayo, según Delia Iresine Bello, miembro del Servicio Sismológico Nacional (SSN).



Bello, en una entrevista con 'El Universal', señaló que la falla de la Sierra de las Cruces, que divide el Valle de México del Valle de Toluca, es la principal responsable de estos sismos.

La experta en ciencias geológicas recordó que en la década de 1980, una serie de microsismos tuvo lugar en la región de la alcaldía Álvaro Obregón, un área que luego quedó inactiva por décadas antes de la reciente secuencia de temblores.



Bello anticipa que esta tendencia continuará, afectando principalmente la zona oeste de la ciudad, incluyendo las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Además, destacó que otras áreas de la Ciudad de México también están sobre fallas geológicas.

Imágenes del temblor en México. Foto: EFE

La especialista mencionó que en 2012 se registró otra secuencia significativa de microsismos en la zona de Chalco, al este de la ciudad. Estos eventos tuvieron un impacto menor debido a la baja densidad poblacional en esa área.



“Ocurrieron en una zona donde la densidad poblacional no era tan grande y por lo tanto no causaron tanto impacto como estos últimos sismos”, indicó en diálogo con 'El Universal'.



Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que estos microsismos alcancen magnitudes mayores, Bello indicó que, basándose en registros históricos, la mayor magnitud registrada en la Ciudad de México ha sido de 3.6.



Aunque no se descarta un sismo de magnitud 4, la posibilidad de un temblor de magnitud 6 es poco probable debido al tamaño de las fallas en la región.

"Debemos estar pendientes ante este tipo de fenómenos. Desgraciadamente, vamos a estar vulnerables ante estos sismos, ya sea lejanos o cercanos, y lo único que sí podemos hacer, es estar preparados. ¿Cómo? No propagando rumores, porque la verdad es que no sabemos cuándo se presentará el siguiente sismo que pueda ocasionar importantes daños en la ciudad. Y el segundo punto, es consultar las fuentes oficiales de información, como la del SSN y del Cenapred", concluyó.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.