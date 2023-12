Exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, pidió asilo a México 

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2013-2018), que se encuentra en calidad de "huésped" en la Embajada de México en Quito, pidió asilo a ese país, confirmó este jueves a EFE su abogado, Eduardo Franco Loor.



"Ya solicitó el asilo", dijo el letrado sin más detalles al ser consultado este jueves sobre la decisión que había anticipado que concretaría el miércoles. El letrado había indicado que la solicitud se realizaría por considerar que Glas es un perseguido político y que ha sufrido una "arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional" por parte de la Fiscalía.

Glas, quien fue vicepresidente durante parte de los Gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, ingresó el pasado fin de semana en la legación diplomática en momentos en que la Fiscalía había pedido su comparecencia para investigaciones en el caso denominado 'Reconstrucción'.



Franco Loor opinó que la Fiscalía tiene una posición de "revanchismo político, de venganza" porque el movimiento político correísta Revolución Ciudadana, al que pertenece de Glas, presentó en la Asamblea Nacional el pedido de enjuiciamiento político para la titular del Ministerio Público, Diana Salazar.



"Ella (Salazar) en un afán de retaliación, ha continuado y ha incrementado la persecución política contra Jorge Glas", dijo Franco Loor el miércoles. El letrado había avanzado que Glas -contra quien Salazar asegura que no hay una orden de prisión- solicitaría el asilo "en virtud de la Convención de Asilo diplomático de Caracas, de 1954".



Caso 'Reconstrucción' Glas, que ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2018, estuvo en la cárcel por una condena en un caso de asociación ilícita relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



En agosto pasado, Glas dijo que buscará revertir esa condena después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anulara las pruebas usadas en su contra en el caso Odebrecht, asunto que afectó también a otros políticos brasileños, de varios países latinoamericanos y de otras partes del mundo.



Franco Loor ha insistido en que su defendido es un "perseguido político" al referirse al caso 'Reconstrucción", que investiga la Fiscalía, relacionado con la presunta existencia de abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos, suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016.



Este jueves, el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) rechazó autorizar el juicio penal contra Glas en el caso 'Reconstrucción', pues la Cámara no logró los 92 votos (dos terceras partes) que se requerían.



Al conocer la decisión de la Asamblea, la Fiscalía aseguró que "no es necesaria la autorización" de ese organismo pues, aunque los hechos imputados se habrían cometido cuando Glas fue vicepresidente, el proceso inició después.



Por ello, adelantó que insistirá en su solicitud de fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos en el caso "Reconstrucción" de Manabí. Salvoconducto Franco Loor señaló el miércoles que esperan que se entregue el salvoconducto para que Glas pueda viajar a México pues la mencionada Convención señala que la entrega de ese documento es "obligatoria".



Asimismo, apuntó que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, "ha dicho que él y su Gobierno no van a prestarse a la persecución política". "Lo ha dicho en la campaña electoral y ahora que es presidente en funciones, esperemos que cumpla con su palabra porque Ecuador siempre ha sido respetuoso de los tratados internacionales y de las normativas que rigen al respecto", finalizó.

EFE