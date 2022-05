El titular de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Hernández, renunció en medio de preocupaciones de que el espacio aéreo sobre la capital del país se ha vuelto cada vez más peligroso para volar, reportó el diario Reforma.



La acción sucede luego de que en redes sociales se publicaron videos mostrando a un avión de Volaris acercándose a una pista en el aeropuerto de Ciudad de México que ya estaba ocupada por otro avión de la misma aerolínea. El avión entrante alcanzó a abortar rápidamente el aterrizaje.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata, por sus siglas en inglés) ya había denunciado una "situación preocupante" en la capital mexicana, pues desde abril de 2021, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez registró al menos 17 advertencias de este tipo como parte de un sistema de alerta que notifica cuando los aviones están en peligro de volar contra el suelo o un obstáculo.



"Nos permitimos expresar nuestra preocupación, compartida por nuestros miembros internacionales, por el significativo incremento de los eventos de alarmas de proximidad al terreno en el área terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", se lee en la carta, fechada el 3 de mayo, del director regional para las Américas de Seguridad y Operaciones aéreas de Iata.

¿Qué sucede en Ciudad de México?

Además de las denuncias de la Iata, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (Ifalpa, en inglés) dijo que en el último mes hubo varios incidentes en los que las aeronaves llegaron con poco combustible debido a esperas no planificadas y desvíos por retrasos excesivos.



La Asociación aseguró que esto es resultado de la apertura del aeropuerto Felipe Ángeles en marzo, que requirió un polémico rediseño del espacio aéreo de la capital.



El control del trafico aéreo "aparentemente ha recibido poca capacitación y apoyo sobre cómo operar esta nueva configuración", según un comunicado.



El aeropuerto Felipe Ángeles esta ubicado a unos 50 kilómetros al norte del centro de la capital y está destinado a aliviar la saturación en el aeropuerto Benito Juárez. Sin embargo, los expertos han dicho que el rediseño tiene fallas y que ignora la geografía única de la metrópolis: la capital de México está rodeada en su mayoría por montanas y su altitud es de mas de 2.100 metros, lo que dificulta el aterrizaje de los aviones.

La calificación de seguridad aérea de México fue degradada por la Administración Federal de Aviación de EE. UU. en mayo de 2021, prohibiendo una expansión de los vuelos de las aerolíneas mexicanas a destinos estadounidenses.



Una mejora en la calificación podría aún tardar algunos meses, y los problemas con el espacio aéreo "no ayudarán al proceso", dijo Iata.

La respuesta de López Obrador

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México Foto: EFE/ Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, achacó "al conservadurismo" las alertas emitidas por asociaciones áreas internacionales sobre los crecientes riesgos de impacto en los aeropuertos de la capital.



“No, no existe, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo, es que todo cuestionan, aunque caigan en el ridículo, pero no sé qué les pasa, deberían serenarse, todo se arregla”, declaró en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional, refiriéndose a los avisos de la Iata y de la Ifalpa.



“¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto? O sea, eso es un afán de que nos vaya mal, o sea, y todo lo vamos a ir resolviendo”, cuestionó el mandatario tras leer un tuit crítico del expresidente Vicente Fox. López Obrador también confirmó la renuncia de Víctor Hernández como titular del Seneam.



Además, sostuvo que habrá una investigación sobre los video que circularon el fin de semana de los aviones de Volaris, que de forma oficial se considera saturado. Sobre ello, avisó que habrá una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) "para ordenar lo del espacio aéreo, no hay ningún propósito para afectar a las líneas", dijo.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Bloomberg y Efe

