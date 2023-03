Una controvertida propuesta lanzó este jueves el embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza, para pacificar a ese país. El diplomático señaló que el narcotráfico constituye una amenaza para la humanidad y que no hay otra opción que dialogar con los carteles del narcotráfico.



(Además: El fentanilo, pieza clave en las relaciones entre EE. UU. y México)



Además, Ninco Daza mencionó que, por primera vez en la historia de Colombia, más de 10 organizaciones aceptaron sentarse a dialogar con el gobierno del presidente Gustavo Petro, en referencia a la propuesta de la 'paz total'.



(Puede leer: Presidente de México dice que su país es 'más seguro' que Estados Unidos)

"Nosotros estamos encargándonos de nuestros grupos (sic). Yo espero que, en ese mismo sentido, el Gobierno de México esté haciendo esfuerzos y lo que vamos a hacer es articular esos esfuerzos. No hay otra opción, no hay otra opción, porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como el narcotráfico y la criminalidad", dijo Ninco Daza en un acto celebrado en la ciudad mexicana de Morelia.



(Lea también: Ovidio Guzmán niega ser el hijo del 'Chapo' que EE. UU. reclama en extradición)



El embajador añadió que Colombia ya atravesó por todo por lo que hoy vive México. Sin embargo, matizó y dijo que el diálogo con los carteles del narcotráfico no significa necesariamente sucumbir ni someterse a estos grupos, a los que, según dijo, Colombia estuvo sometida a través de su propio aparato institucional.

#Entérate | El embajador de #Colombia en #México, Álvaro Moisés Ninco Daza, dijo que no hay otra opción, más que dialogar con los cárteles de la #droga para la pacificación, como, en un hecho sin precedentes, hizo su país con 10 grupos criminales.



ℹ️: https://t.co/iZpPuqukBY pic.twitter.com/1dAfTlAJhU — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) March 23, 2023

Fue incluso más allá. Cuando una periodista le preguntó si someterse a ese diálogo no es "tirar la toalla", apuntó que "Colombia viene de tirar la toalla y someterse a grupos a través de gobierno que coayudaron al narcoestado". Y añadió: "México también. Y no lo digo yo, sino una sentencia de un tribunal en Nueva York; y nosotros (en Colombia) estamos cambiando eso", remató el embajador, en referencia a la reciente condena contra el exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna por narcotráfico en Estados Unidos.



(Le recomendamos: Así eran los tentáculos del infiltrado del 'Chapo' en el Gobierno de México)



Las declaraciones del embajador colombiano han recibido críticas en redes sociales.



La internacionalista colombiana Sandra Borda, por ejemplo, escribió en Twitter: "Alguien que, por favor, le cuente a nuestro embajador en México que allá existe una gran sensibilidad a la intromisión en asuntos internos, más aún cuando se tata de Colombia intentando dar consejos para lidiar con problemas de seguridad".

Alguien que por favor le cuente a nuestro embajador en México que allá existe una gran sensibilidad a la intromisión en asuntos internos, mas aún cuando se trata de Colombia intentando dar consejos para lidiar con problemas de seguridad. https://t.co/tzDshl0gtf — Sandra Borda (@sandraborda) March 24, 2023

En sus declaraciones, Ninco Díaz también mencionó que, ante las alianzas transnacionales de los carteles multicrimen, es necesaria una política de "interdicción", que no criminalice a los jóvenes consumidores o a los campesinos productores de hoja de coca.



De momento, no se ha conocido una declaración del gobierno mexicano en reacción a la propuesta del embajador colombiano.

Yo espero que en ese mismo sentido, el gobierno de México esté haciendo esfuerzos y lo que vamos a hacer es articular esos esfuerzos. FACEBOOK

TWITTER

Cabe señalar que el nombramiento de Ninco Díaz causó controversia desde un primer momento, pues desde varios sectores se ha señalado que él no posee ningún título universitario ni experiencia diplomática.



De hecho, por esa razón, el pasado 15 de febrero la Procuraduría General de la Nación de Colombia abrió una indagación preliminar contra varios funcionarios para establecer quiénes fueron los servidores que participaron en el nombramiento de Ninco Daza "sin los requisitos que exige la ley".



Hace unos días, ese organismo informó que encontró que el nombramiento del embajador en México se realizó por "la compensación de requisitos que avaló la comisión de evaluación de méritos" creada por el Decreto 750 de 2005.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO