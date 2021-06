Elecciones México: López Obrador cede parte de su caudal político

La coalición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador va rumbo a perder su súper mayoría en la Cámara Baja después de las elecciones intermedias, lo que daña sus posibilidades de aprobar reformas constitucionales para promover su agenda nacionalista.



El partido Morena del presidente y sus aliados tendrían entre 265 y 292 escaños en la Cámara de 500 legisladores, muy por debajo de su actual mayoría de dos tercios, según un recuento parcial de la votación del domingo realizada por el instituto electoral del país.



Si bien el presidente no estaba en la boleta electoral, la caída en el apoyo a su partido sugiere que su suerte puede estar menguando tres años después de ganar con una victoria aplastante.



México ha experimentado uno de los índices de mortalidad más altos a causa de la pandemia, mientras que su incapacidad para frenar la corrupción y el espantoso derramamiento de sangre en todo el país fueron vistos como un retroceso para que Morena tuviera éxito en la votación.



La elección terminó siendo una de las más violentas de la historia de México. La reducción de la mayoría hará que a López Obrador le resulte mucho más difícil lograr su objetivo de aprobar cambios legislativos radicales, sobre todo en el sector energético clave de México.



Después de disfrutar de fuertes mayorías en ambas cámaras del Congreso desde que asumió el cargo a fines de 2018, López Obrador ahora tendrá que lidiar con una oposición más fuerte mientras intenta llevar a cabo su ambiciosa reforma, conocida como la Cuarta Transformación.



Para Verónica Ortiz, analista política en Ciudad de México, los resultados son un gran revés para Morena y el presidente en el sentido en que tendrán que negociar en el futuro. Ortiz estima que López Obrador se volverá mas radical e intentará gobernar por decreto y referéndum, dado que realmente no tiene la disposición de un negociador.



El conteo individual de Morena caerá de los 253 escaños que tiene ahora a entre 190 y 203 escaños, lo que lo obligará a trabajar con sus aliados actuales para mantener su mayoría simple.



El mandatario obtendrá entre un 34,9 por ciento y un 35,8 por ciento de los votos, frente al 37,3 por ciento que obtuvo en 2018.



El partido opositor PAN quedó en segundo lugar con 106 a 117 escaños, seguido por el PRI con 63 a 75 escaños.



La participación fue de entre un 51,7 y un 52,5 por ciento, dijo la autoridad electoral el domingo por la noche.

Violencia electoral

La elección estuvo plagada de violencia, con decenas de candidatos asesinados, secuestrados o atacados. Además de la Cámara Baja, 15 gobernaciones estatales y cientos de ayuntamientos y legislaturas locales estaban en juego.



En medio de varios incidentes violentos, tan solo en el estado de Chiapas asesinaron a cinco personas.



La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, reportó focos de violencia en algunos municipios, pero dijo que en esos lugares ya hay presencia de la Guardia Nacional.



El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó de su lado que debido a alteraciones del orden público no pudieron ser instaladas 20 casillas de votación, sobre un total de 162.000.



Esta escalada se enmarca en el baño de sangre que sufre el país desde 2006, cuando el gobierno de la época lanzó un operativo militar contra los carteles del narcotráfico. En Guerrero (sur), uno de los estados más violentos del país, miembros de una policía civil comunitaria vigilaban la jornada.



"Los del crimen organizado llegan con los líderes comunitarios para dividir a la gente, no los dejan votar tal y como piensan", denunció Isaías Posotema, uno de los líderes del colectivo en Chilapa. El gobierno atribuye la mayoría de homicidios a narcotraficantes que buscan ampliar su poder.

Amlo perdió alcaldías claves

Morena también se desplomó en las elecciones del domingo en Ciudad de

México, bastión tradicional de la izquierda, al ganar solo en siete de las 16 alcaldías que forman la capital.



El mapa de la ciudad, una de las más grandes del mundo, quedó totalmente partido por la mitad, donde la derecha se llevó las alcaldías del oeste y la izquierda las del este.



Los resultados supone un batacazo para López Obrador, que desde 2018 gobierna en la capital con Claudia Sheinbaum, cuyo mandato expira en 2024.



La capital ha sido un feudo de la izquierda mexicana desde 1997, cuando el entonces Distrito Federal eligió por primera vez por voto popular a su alcalde, Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD.



El presidente López Obrador también gobernó la Ciudad de México entre 2000 y 2005 con el PRD, partido que abandonó para fundar Morena, formación que lo llevó a la presidencia de México en 2018, mismo año en el que la morenista Claudia Sheinbaum arrebató la capital a los perredistas.



También hay otros factores que pueden haber incidido en la perdida de apoyo politico del presidente, como sus arrebatos regulares ante los medios y las "élites": si bien resultan efectivos en la región sur mas pobre, presentan el riesgo de alienar a los estratos clave de votantes mas educados que lo respaldaron tres hace anos en una revuelta contra el fracaso de los partidos tradicionales para combatir la corrupción.



El mortal accidente en el metro de Ciudad de México también dañó a su Gobierno en un bastión central.



El resultado frena el proyecto del presidente de transformar el país, al menos en materia constitucional, segun Javier Martin Reyes, politólogo del centro de investigación CIDE en Ciudad de México, quien cree que el riesgo es que López Obrador siga apostando por decretos y leyes que probablemente sean inconstitucionales, generando más tensión, haciendo mas importante al poder judicial.



A su vez, Mario Delgado, presidente nacional de Morena se declaró ganador de los comicios. "Confirmamos que Morena es nuevamente la primera fuerza política del país. Queda absolutamente claro que en México hay una mayoría del pueblo", afirmó el líder político.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Bloomberg

