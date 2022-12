El Congreso de México fue escenario de improperios y hasta golpes por parte de dos legisladores, quienes se enfrentaron después de que no se aprobara la integración en el orden del día de la sesión para crear la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México.



Los diputados del Congreso de México Jesús Sesma y Jorge Gaviño fueron los protagonistas de esta pelea que tiene indignado al país norteamericano.

Jesús Sesma, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solicitó incluir en el orden del día el dictamen sobre la Ley de Bienestar Animal. Sin embargo, este fue votado en abstención por diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual hace parte Gaviño.



No se incluyó dicho tema en el orden del día por un solo voto. Esto le causó gran rabia e indignación a Sesma, ya que aseguró que Gaviño le había prometido que votaría a favor de la ley mencionada. Dado a que no fue así, Sesma se molestó y comenzó a reclamarle por su cambio de opinión ante el voto.



Entre la discusión, el integrante del PRD comenzó a insultar a Sesma y a lanzarle varios golpes. Por su parte, el miembro del PVEM no se quedó callado y terminó respondiendo a las agresiones.



La pelea fue grabada por asistentes al debate y fue el propio Sesma quien publicó el video en sus redes sociales.



Los legisladores protagonizaron un “evento vergonzoso”, según opinaron varios usuarios de Twitter. En el clip se logra ver que Gaviño es quien da el primer golpe y Sesma responde con una patada. Aunque los separaron, la discusión continuó.

“Eres un poco hombre, me vuelves a pegar y no voy a responder ante tus canas”, exclamó Jesús Sesma, mientras era retirado a la fuerza del lugar.

Luego del incidente, el diputado Sesma se disculpó públicamente por Twitter, asegurando que lo hizo a manera de defensa.

