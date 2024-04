Detienen a reconocido ‘influencer’ mexicano por indignante agresión contra una mujer en un parqueadero

El ‘influencer’ mexicano conocido como ‘Fofo’, y cuyo nombre de pila es Rodolfo Márquez, fue detenido por las autoridades de su país este 4 de abril luego de haber agredido a una mujer en un estacionamiento, en lo que sería un caso de intolerancia.

Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El hombre es acusado de haber agredido físicamente a una conductora en un estacionamiento de San Mateo, en Naucalpan. El video del presunto ataque se viralizó en las últimas horas en redes sociales.

En uno de los clips compartido en X, se puede ver que aparentemente Márquez golpea a la mujer en el rostro y esta cae al suelo. Luego el sujeto la patea en repetidas ocasiones.

#Detenido. Elementos de la Policía de Investigación de la #FiscalíaEdoméx, con la colaboración de la #CONAHO de la @SSPCMexico y de la @PoliciaNau de @GobNau detuvieron en #Naucalpan al creador de contenidos de redes sociales, Rodolfo "N" alias "Fofo", quien presuntamente… pic.twitter.com/qoV2kx5mSk — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 5, 2024

En otro de los videos, la misma conductora, visiblemente herida, cuenta su versión de los hechos a otras dos mujeres que la ayudan. Ella asegura que se estaba estacionando y, al entrar, golpeó con su auto el del creador de contenido, específicamente en el espejo lateral.

“No se cayó ni nada, entonces yo ya sabía que no era tan grave", explicó.

Y continuó diciendo: “El chavo creyó que yo me iba a ir, me imagino. Dije: ' voy a sacar los papeles'”. Sin embargo, parece que Márquez no quedó satisfecho con su respuesta y le preguntó si iba a llamar al seguro.

“Iba abriendo la camioneta y me dice: ‘Se me hace que no’ y ahí empezó a patearme”, agregó.

Las mujeres que la auxiliaron aseguraron haber visto desde lejos el episodio y se ofrecieron a llevar a la conductora a un hospital.

‘Fofo’ Márquez también intentó agredir a un par de hombres y después escapó del lugar en su carro. Foto:Redes sociales Compartir

En otro clip parece que Márquez intenta patear a uno de los dos hombres que le reclaman por lo sucedido y luego escapa en su vehículo, mientras los conductores de otro carro se preguntan sobre el estado de salud de la mujer anteriormente agredida.

“El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla a disposición de la Autoridad Jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica. Se le debe considerar inocente hasta que exista una sentencia de condena en su contra”, agregó la Fiscalía en un comunicado compartido en X.

El creador de contenido en mención tiene más de 3.9 millones de seguidores en Instagram y se ha visto envuelto en más de una polémica en su país. Tras el arresto, ha recibido críticas por sonreír en las fotos de la captura.

El joven, de 26 años, es reconocido por presumir sus lujos en los videos.

Por ahora, está en espera de la audiencia inicial, que se llevará a cabo este sábado 6 de abril a las 8:30 de la mañana, según El Universal; el joven sería acusado de lesiones agravadas en razón de género.

¿Ha sido víctima de violencia de género?

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, comuníquese con la línea nacional 155.

También puede denunciar la violencia de género en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

Si se encuentra en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer: 018000112137.

