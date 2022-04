El caso de Debanhi Escobar ha estremecido a Latinoamérica, su desaparición y posterior fallecimiento ha suscitado muchas incógnitas y acusaciones por parte de las personas implicadas.



Según el padre de la víctima, Mario Escobar, luego de que las amigas de su hija dejaron que subiera sola a un taxi ‘de confianza’ que le habían pedido, el conductor de dicho vehículo, presuntamente, le habría tocado los pechos sin su consentimiento, lo que habría detonado que ella se bajara del carro y quedara sola en mitad de la carretera.

De acuerdo con Escobar, fue la misma Fiscalía de Nuevo León la que le mostró los videos, en los cuales se comprueban sus acusaciones. “Me mintieron a mí y a mi esposa. Si hay que meter a la Guardia Nacional, que se meta. Tengo más información”, dijo.



Desde ese momento, el conductor no se había pronunciado al respecto de las acusaciones, ya que tampoco se le han imputado cargos de ningún tipo. Fue hasta el 27 de abril que Juan David Cuéllar, el taxista, dio una entrevista para el medio mexicano ‘Info7’, en la que contó su versión de los hechos ocurridos con la joven esa noche.

Así habría sido la noche del suceso

Cuéllar explicó que el 9 de abril había recibido un servicio por medio de Didi para transportar a un grupo de mujeres a una fiesta. Luego de cumplir con la labor y antes de partir a otro destino, ellas le pidieron su número para volverlo a contactar una vez hubiera acabado el festejo.



A las 4 de la mañana ellas le mandaron un mensaje para que el hombre las volviera a recoger, pero una vez llegó allí, vio cómo ellas se subían en otro transporte y solo una chica se subía en el carro con él en la parte trasera.

Juan David Cuéllar afirma que Debanhi, quien fue la chica que se subió, se estaba quejando entre lágrimas del comportamiento de sus amigas, luego de eso, le pidió que si podía detener el carro y si tenía un cargador para su teléfono. Él se detuvo y ella se cambió al asiento de adelante sin decirle al taxista a qué lugar quería ser llevada.



“No me quiso dar su dirección, simplemente se volteaba, hacía como si estuviera enojada. Realmente no sabría decir a dónde quería que la llevara”.

Debanhi tomó el taxi frente a la finca donde se realizaba la fiesta. Foto: Captura de pantalla de 'Milenio'.

Con el automóvil de nuevo en marcha, Debanhi pidió que se detuvieran de nuevo y que la dejara ahí, pero el chofer afirma que él se negó y que le sugirió llevarla al lugar en el cual la había recogido, pero que, una vez en la quinta donde la había recogido, ella se negó a bajarse y le pidió que la dejara en una fiesta cercana.



“El momento en que llegó a la puerta de esa fiesta me dice que no, que no se va a bajar, se ríe, se voltea, se hace la enojada. Yo le digo pues que la llevó a su casa, le sigo insistiendo, yo ya con la dirección que me habían pasado las amigas. Le comento que si es esa la dirección, ella me dice que sí, pero realmente no vio mucho el celular, simplemente volteó y me dijo sí”, explica Cuéllar.

Juan David dice que, cuando iba en esa dirección, ella le pidió que detuviera el vehículo, cosa que él hizo, posteriormente, ella se bajó del carro y se detuvo en mitad de la carretera.



Luego de esperar alrededor de tres minutos a que Debanhi se volviera a subir, el hombre tomó la foto, se la mandó a las amigas y siguió con su camino. “Y yo lo que hice fue seguir. Ya dije, no puedo hacer nada”, afirmó.



Al contrario de lo dicho por Mario Escobar, el conductor afirma que nunca la tocó de ninguna forma.

La foto de la derecha fue la que el taxista el mandó a sus amigas antes de irse. Foto: Redes sociales Debanhi Escobar

El último audio de Debanhi

En la misma entrevista, Cuéllar aseguró que tenía un audio con la conversación que tuvo con Debanhi antes de que ella se bajara del taxi. Según cuenta, ella no era capaz de tener una conversación fluida, pues siempre le hablaba de “una verdad” que él no entendía.



En un fragmento que puso Cuéllar durante la entrevista se escucha decir a una joven, que presuntamente es Debanhi Escobar, que sus padres merecen saber “la verdad” y luego al taxista preguntarle: “¿cuál verdad?”, a lo que ella no contesta.

Además, también dijo que en el audio es posible escuchar cuando ella le dice que “sus papás son abogados” y que les diría que él había estado en la fiesta con ella y sus amigas, hecho que Cuéllar afirma como falso, dado que según él, se encontraba trabajando.

