Omisiones, errores, fiscales destituidos, filtraciones de videos de cámaras de seguridad, un gran despliegue mediático y preguntas aún sin resolver son parte de los elementos que rodean la aún inexplicable muerte de Debanhi Escobar, cuyo cadáver fue hallado el 21 de abril a más de 4 metros de profundidad en la cisterna de un motel, en Nuevo León (México).



Su desaparición entre la noche del viernes 8 de abril y la madrugada del día siguiente mantuvo durante casi dos semanas en vilo a la familia Escobar, la cual ha denunciado irregularidades durante el proceso de investigación para esclarecer qué pasó con Debanhi.



Ante los cuestionamientos a las actuaciones de las autoridades, el padre, Mario Escobar dijo que adelanta por su propia cuenta –y con sus propios recursos– un peritaje y un análisis forense independiente para esclarecer qué pasó con su hija, de 18 años, y compararlo con los resultados oficiales en busca de inconsistencias.



Debanhi habría tenido un altercado con otros sujetos. Foto: Instagram: @debanhi.escobar / Milenio

¿Qué pasó con Debanhi?

Todo empezó en la noche del viernes 8 de abril. Ese día, Debanhi salió de fiesta con dos amigas: Sarahí e Ivonne. Según el testimonio que dieron a la Fiscalía, el cual obtuvo el diario mexicano El Universal, ambas llegaron a la casa de Debanhi sobre las 10:47 p. m. y desde allí se dirigieron a una tienda ubicada en San Nicolás de los Garza, una zona que compone el área metropolitana de Monterrey.

La joven subió al vehículo, del cual luego descendió minutos después por razones aún confusas, de acuerdo con varios testimonios. Según Cuellar, la joven quería regresar a la fiesta. FACEBOOK

Luego se fueron a sitio, donde participaron en juegos en los que consumieron alcohol, según el testimonio. Después de un par de horas, las tres pidieron un servicio de transporte a través de una plataforma electrónica. Así fue como llegaron a un establecimiento llamado Quinta El Diamante a la 1:30 a. m. del 9 de abril, donde continuaron la fiesta. Las tres amigas guardaron el número del conductor por si llegaban a necesitar movilizarse más tarde.



Tras una hora, una cámara en las inmediaciones de Quinta El Diamante grabó el momento en el que Debanhi salió corriendo del lugar, al parecer después de un altercado. Eran las 2:45 a. m. Detrás iba un joven que intentó detenerla, pero ella lo evadió lanzando un golpe. Luego, se acercó otro grupo de personas y decidieron enviarla a casa al “no poder controlarla” debido a su estado de alicoramiento, según relató una de sus amigas.



Desde el descubrimiento de su cuerpo, muchas mujeres salieron a protestar exigiendo justicia. Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP

¿Qué ocurrió en el carro?

Después de un rato, Sarahí e Ivonne llamaron nuevamente a Juan David Cuellar, el conductor que las dejó en la fiesta y quien regresó al lugar cerca de las 3:45 a.m. A esa hora, ambas le piden a Cuellar llevar a Debanhi hasta su casa.



La joven subió al vehículo, del cual luego descendió minutos después por razones aún confusas, de acuerdo con varios testimonios. Según Cuellar, la joven quería regresar a la fiesta. Sin embargo, en su momento él negó unas acusaciones que lo señalaban por haberla manoseado dentro del vehículo, lo cual habría ocasionado que ella se fuera por sus propios medios, según Mario Escobar.



Tras bajarse pasadas las 4 a. m., el conductor le tomó la última foto con vida a Debanhi, para supuestamente ponerse en contacto con las amigas y avisar que la joven se había ido. La imagen muestra la joven al borde de la vía de la carretera Laredo-Monterrey (en el municipio Escobedo), de brazos cruzados, cabello largo, un bolso, top blanco, falda larga y zapatos Converse.



¿Debanhi estaba huyendo?

Lo que pasa después es aún más confuso. Según imágenes de una cámara de seguridad, a las 4:29 a.m. de ese sábado, la joven deambuló sola por una carretera y en un primer momento se acercó a una empresa de transporte llamada Alcosa. Siguió su camino por unos minutos y se dirigió hacia el Motel Nuevo Castilla. Unas cámaras de seguridad la muestran corriendo en dirección a ese lugar.



Debanhi rodeó a toda prisa un restaurante que hace parte del motel. Pese a que las cámaras no captan a nadie más, aún no es claro si ella estaba huyendo. Luego, se le ve mirando a través de una de las ventanas del restaurante, el cual no está en funcionamiento. El lugar tiene en la parte de atrás un jardín, donde hay una piscina y tres fosas de unos 4,3 metros de profundidad que funcionan como cisterna.



Luego, sobre las 4:56 a. m., Debanhi caminó en dirección hacia esas cisternas y luego no vuelve a saberse nada de ella hasta el 21 de abril. Aunque la justicia investiga el caso como un feminicidio, y no se descarta ninguna hipótesis, las autoridades intentan probar que ella habría caído accidentalmente dentro de la cisterna, una versión que cuestiona la familia Escobar.



Motel en donde hallaron el cuerpo de una mujer con la ropa y crucifijo de Debanhi Escobar. Foto: El Universal

¿Cuándo encontraron el cuerpo?

Según la Fiscalía, el personal del lugar reportó olores fétidos en la zona de la cisterna el 21 de abril, cuando el cuerpo fue hallado. En la autopsia realizada por las autoridades, al día siguiente del hallazgo, se estableció que su cuerpo estaba en fase enfisematosa de putrefacción, es decir, que llevaba de cinco días a dos semanas sin vida, y presentaba diversas lesiones de las cuales concluyeron que Debanhi murió de un golpe en la parte frontal de la cabeza.

Mapa del sitio donde se encontró a Debanhi Escobar. Foto: El Universal

En la primera fosa fue donde se encontró su cuerpo se recuperaron sus tenis, su bolso con algunas pertenencias; en la segunda fosa, un encendedor, llaves, su celular, una bolsa pequeña y un recipiente de plástico. La Fiscalía asegura que la joven cayó viva en el pozo y permaneció allí hasta morir.



A pesar de ello, el fiscal Guerrero reiteró que “ninguna línea de investigación está descartada, incluyendo un asesinato del crimen organizado”.



Lo cierto es que el fiscal general del estado mexicano de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, destituyó esta semana al Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas y al Fiscal Antisecuestros, quienes encabezaban el caso, por graves “omisiones y errores” en la investigación.



Las irregularidades en el caso de Debanhi

“Debido a omisiones y errores se tomó la decisión en forma muy enérgica la remoción del Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas Rodolfo Salinas y el Fiscal Antisecuestros Javier Caballero”, precisó Guerrero.



La remoción se debe a que los grupos de búsqueda que investigaban el caso revisaron hasta en cuatro ocasiones el motel, mismas en las que no encontraron el cuerpo, el cual finalmente fue localizado en el interior de una cisterna ubicada en una esquina del patio del inmueble, trece días después. Un punto que abre dudas sobre si el cadáver estuvo allí desde el día 9.



Sin embargo, en las últimas horas, medios locales en México pusieron a circular un nuevo video dado a conocer por la Fiscalía de Nuevo León que podría poner en tela de juicio la versión del supuesto accidente.

Debanhi, hija única y estudiante de criminología, salió ese sábado junto con dos amigas. Foto: Instagram: Debanhi Escobar

En esta nueva pieza, una cámara del motel muestra que a las 5:47 a.m. un carro se detiene justo frente al mencionado restaurante, y una persona se sube en él. En declaraciones a la prensa, Griselda Núñez, Fiscal Especializada en Feminicidio, dijo que ahora se estudia la posibilidad que sea Debanhi la persona que se subió a ese vehículo, lo que indicaría que ella pudo haber salido con vida de ese lugar.



En diversas declaraciones a medios de comunicación, Mario Escobar ha insistido que las autoridades no le han proporcionado la información suficiente sobre lo que ocurrió con su hija. Él asegura que su hija fue “sembrada” en la cisterna en la que fue hallada. Además, recientemente denunció que ha recibido amenazas de muerte de quienes quieren callarlo por querer descubrir la verdad de lo que ocurrió.

El caso de Debanhi mantiene un patrón común a las desapariciones y muertes de mujeres en México: “La indolencia de las autoridades, las complicidades, la poca capacidad para investiga FACEBOOK

TWITTER

Escobar también ha cuestionado duramente que la fiscalía haya filtrado los videos en los que se ve a su hija durante las horas previas a su desaparición, los cuales son parte clave del material probatorio. El padre asegura que esa filtración revictimiza a su hija.



Aunque el caso de Debanhi es uno entre los cientos que ocurren en México, el actuar de dicha Fiscalía, el crecimiento de las desapariciones y los crímenes contra las mujeres han despertado cuestionamientos en un país donde el Gobierno reconoce el asesinato de más de 10 mujeres al día y más de 99.000 personas desaparecidas. Además, en 2021 sumaron más de 1.000 feminicidios, crímenes por razón de género. En lo que va de año, el estado de Nuevo León ha registrado una ola de desapariciones con al menos una treintena de mujeres todavía sin localizar.



En declaraciones a la agencia AFP, Valeria Moscoso, especialista en trabajo y acompañamiento psicosocial, apunta a que el caso de Debanhi mantiene un patrón común a las desapariciones y muertes de mujeres en México: “La indolencia de las autoridades, las complicidades, la poca capacidad para investigar, la culpabilización de las víctimas, la criminalización de las familias y la impunidad con que quedan los agresores”, detalla.



Lo cierto es que las autoridades aún tienen en deuda responder varios interrogantes. ¿Por qué los fiscales no hallaron a Debanhi pese a registrar el motel cuatro veces? ¿Por qué la Fiscalía decidió filtrar los videos probatorios, como denuncia la familia Escobar? Y, sobretodo: ¿cómo murió realmente Debanhi?





